القومي للترجمة يطلق النسخة الثانية من مسابقة كشاف المترجمين

يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي النسخة الثانية من مسابقة كشاف المترجمين بهدف ترجمة أعمال من الثقافة الأفريقية عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية واللغات الأفريقية.



مسابقة كشاف المترجمين

‎وشروط المشاركة في المسابقة أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية مباشرة، ألا يكون العمل المقدم للمسابقة قد سبق ترجمته، أن تُختار عينة الترجمة المقدمة في حدود ألف كلمة مصدرها نص لمؤلف إفريقي كتب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو إحدى اللغات الأفريقية ويتم إهداء الفائزين في المرحلة الأولى مجموعة من إصدارات المركز علمًا بأن المركز سوف يقوم بعمل تصفيات لاحقة لاختيار المترجمين الفائزين في المرحلة النهائية للمشاركة في ترجمة إصدارات المركز

‎ يرسل المتسابق عبر البريد الإلكتروني

Info@ nct.gov.eg

‎ عينة الترجمة بصيغة ملف (وورد) ونسخة من النص الأصلي مع

‎سيرة ذاتية تتضمن بيانات التواصل

‎ ويفتح باب التقدم بالنصوص المترجمة للمركز في الفترة من 1/6/2023 وحتى

15/6/2023.

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