الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

القومي للترجمة يطلق النسخة الثانية من مسابقة كشاف المترجمين

القومي للترجمة، فيتو
القومي للترجمة، فيتو

يطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي النسخة الثانية من مسابقة كشاف المترجمين بهدف ترجمة أعمال من الثقافة الأفريقية عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية واللغات الأفريقية. 


مسابقة كشاف المترجمين

‎وشروط المشاركة في المسابقة أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية مباشرة، ألا يكون العمل المقدم للمسابقة قد سبق ترجمته، أن تُختار عينة الترجمة المقدمة في حدود ألف كلمة مصدرها نص لمؤلف إفريقي كتب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو إحدى اللغات الأفريقية ويتم إهداء الفائزين في المرحلة الأولى مجموعة من إصدارات المركز علمًا بأن المركز سوف يقوم بعمل تصفيات لاحقة لاختيار المترجمين الفائزين في المرحلة النهائية للمشاركة في ترجمة إصدارات المركز
‎ يرسل  المتسابق عبر البريد الإلكتروني 
Info@ nct.gov.eg
‎  عينة الترجمة بصيغة ملف (وورد) ونسخة من النص الأصلي مع 
‎سيرة ذاتية تتضمن بيانات التواصل
‎ ويفتح باب التقدم بالنصوص المترجمة للمركز في الفترة من 1/6/2023 وحتى 
15/6/2023.

-إعلانات-


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة كرمة سامي

مواد متعلقة

القومي للترجمة ينظم حفلا لإطلاق الطبعة العربية من كتاب الاستشراق هيمنة مستمرة

الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز المركز القومي للترجمة

الأكثر قراءة

لحظة مقتل مصري بطلق ناري في أمريكا، وأسرته تناشد الخارجية التدخل لنقل جثمانه (فيديو)

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

الصور الأولى لسقوط لعبة الملاهي بالإسكندرية

بيان عاجل من الأوقاف بعد تنفيذ مبادرة الصلاة على النبي

القبض على المدير المسئول عن سقوط لعبة بأحد ملاهي الإسكندرية

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

بث مباشر، مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

إطلاق النار على طفل عمره 11 عاما لسبب غريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

انخفاض سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عن البنك المركزي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي الدوري الأوروبي والكونفدرالية.. الأهلي مع سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

تفسير رؤية الرياح في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة فى القريب

الأشهر الحرم، الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح 4 خصائص لأشهر مضاعفة الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية