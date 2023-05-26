الصحة: عينة تحليل أورام الثدي لا تسبب انتشار المرض

وجهت وزارة الصحة رسالة طمأنة للسيدات اللاتي لديهن أعراض الإصابة بمرض سرطان الثدي بضرورة أخذ العينة الطبية لتحليل نوع الورم والتاكد من وجود ورم بالثدي

سرطان الثدي

وأكدت وزارة الصحة أن أخذ العينة الطبية لا يسبب انتشار سرطان الثدي

ونصحت بضرورة الكشف المبكر على سرطان الثدي والمتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

ونصحت وزارة الصحة السيدات باتباع عدد من الممارسات الصحية للحماية من سرطان الثدي.

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نصائح للحماية من سرطان الثدي

وتشمل تلك الممارسات:

١-ممارسة الرياضة بانتظام

٢- الوزن الصحي

٣- الالتزام بالرضاعة الطبيعية

ونصحت السيدات بضرورة الكشف المبكر على سرطان الثدي في الوحدات الصحية حيث يتوفر بها المتابعة والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وتعمل الوحدات الصحية يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساءً.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة ممارسة الرياضة للسيدات بانتظام لأنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة ٢١٪؜ في حالة ممارسة الرياضة بانتظام.

أنواع السرطان

كشفت وزارة الصحة عن 4 أنواع من السرطان أكثر انتشارا منها:

١- سرطان الرئة

٢- سرطان الثدي

٣- سرطان القولون

٤- سرطان البروستاتا

وأكدت وزارة الصحة أن الكشف المبكر عن الأورام يضمن الشفاء بنسب مرتفعة.

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الخدمات المقدمة لمرضى الأورام في إطار سعي الدولة المصرية لوضع مكافحة وعلاج الأورام ضمن أولويات ملفات الصحة، من خلال تقليل معدلات الوفاة نتيجة الأمراض غير السارية، ومنها السرطان، وتحقيقا لرؤية «مصر 2030».

وأوضحت وزارة الصحة أنها تعمل على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحي التي تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التي تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام.

وأضافت أن الخدمات التي تقدمها الدولة في مراكز علاج الأورام تتنوع بين تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام، والتشخيص والعلاج، مشيرًة إلى تقديم تلك الخدمات من خلال 18 مركزًا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و6 مراكز تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و10 مراكز تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.