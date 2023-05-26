نصائح مهمة لمنع تكرار نوبات الربو للمرضى

نصحت وزارة الصحة مرضى الربو للحماية من الإصابة بنوبات الربو المتكررة لهم بضرورة مراقبة أعراض الربو وتجنب مسببات المرض والحرص على تناول العلاج بانتظام والالتزام بتعليمات الطبيب المعالج.

التهاب الرئة

كما نصحت وزارة الصحة بضرورة تلقي لقاح ضد الأنفلونزا والتهاب الرئة والتطعيمات الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي للوقاية من الإصابة بمرض الربو.

أسباب الربو

وكشفت وزارة الصحة عن وجود أسباب متعددة للإصابة بمرض الربو منها:

١- تغيير المواسم حيث يصاب البعض بنزلة برد عندما يتغير الطقس مثـل (الهــواء البارد أو الرطوبة) ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال.

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٢-ممارسة الرياضة حيث يوجد ما يعرف باسم الربو الناجم عن ممارسة الرياضـة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الربو عند الطفل ويساعد الطبيب الطفل المصاب على إدارة الموقف للمشاركة في الأنشطة.

٣- الدخان والتلوث والروائح الكريهة جميعها تؤدي إلى ظهور أعراض الربو.

مسببات الحساسية منها الغبار- وبر الحيوانات الأليفة - حبوب اللقاح - العفن.

٥- التهابات الجهاز التنفسي حيث يمكن أن يؤدي البرد والإنفلونـزا والتهاب الشعب الهوائية أيضا إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأطفال حيث تتسبب عدوى الجهاز التنفسي في التهاب الشعب الهوائية.

والربو من الأمراض التنفسية المزمنة ويصيب الشعب الهوائية في الرئتين.

أعراض مرض الربو

وقالت وزارة الصحة إن مرض الربو له العديد من الأعراض منها:

١- التهاب وضيق في الشعب الهوائية

٢- صعوبة تدفق الهواء داخل وخارج الرئتين

٣- السعال

٤-الصفير عند التنفس

أجهزة الاستنشاق

وحذرت وزارة الصحة من أن مرضى الربو لا يستخدمون أجهزة الاستنشاق بالشكل الصحيح، مما يؤدي إلى تأخر الاستجابة للعلاج.

وأكدت وزارة الصحة أن الربو الشعبي من أكثر الأمراض التنفسية المزمنة انتشارًا على مستوى العالم، ويسبب أعباء صحية واقتصادية كبيرة على المرضى الذين يعانون منه.

أوضحت أن الإحصائيات تشير إلى أن نصف مرضى الربو غير ملتزمين بالنصائح العلاجية من الطبيب مما قد يؤدي إلى تدهور في حالتهم الصحية ودخول المستشفى، حيث أظهرت إحدى الدراسات تأثير عدم التزام المرضى بالعلاج الاستنشاقي (البخاخات) بأن من بين 110 مرضى هناك 42.2% لديهم مستوى عالي من الالتزام بأدويتهم و22.9% متوسطي الالتزام و 34.9% قليلي الالتزام.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة التزام مرضى الربو بتناول العلاج بما يُمكّنهم من تحقيق نتائج علاجية أفضل، حيث يعد التدخين من أهم العوامل خطورة للإصابة بالكثير من الأمراض الصدرية، وأهمها السدة الرئوية، وسرطان الرئة، والدرن الرئوي، والعديد من الأمراض التي تصيب معظم أجهزة الجسم

أكدت على أهمية رفع الوعي بأهمية الإقلاع عن التدخين، لتأمين حياة صحية خالية من الأمراض لجميع أفراد المجتمع



وأشارت إلى أن مصطلح التدخين لا يقتصر على تدخين السجائر فقط؛ بل يشمل السجائر والشيشة الإلكترونية، وغيرها.