الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الكشف على 1716 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بمركز كوم حمادة بالبحيرة (صور)

قافلة طبية بكوم حمادة،فيتو
قافلة طبية بكوم حمادة،فيتو

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعة بتنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية منشأة مهنا بمركز كوم حمادة على مدار يومين، وتم  خلالها الكشف على 1716 مواطنًا مجانًا، من خلال وجود 10 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة، حيث سجلت عيادتي (الباطنة 364 - الأطفال 355  - الجراحة 302 - النساء 75 - تنظيم الأسرة 69 - العظام 233 - الأنف والأذن 210 - الجلدية 207).

-إعلانات-

قافلة طبية بكوم حمادة،فيتو

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كما شملت القافلة تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة،و تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ويأتي ذلك استمرارًا لعمل القوافل الطبية بالبحيرة والتى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بنطاق المحافظة. 

 

قافلة طبية بكوم حمادة،فيتو


وفي إطار منفصل،نجح الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور ، فى إجراء عدد 52 عملية مياه بيضاء مع زرع عدسة أمريكي.

حيث قام بإجراء هذه العمليات فريق مكون من الدكتور فازع بدر الدين، الدكتور محمد الحوفى، الدكتور محمد صوان، الدكتور عبدالستار صقر، الدكتور حلمي الجالي، الدكتور محمد رزق، الدكتور عبدالرحمن شوقي، الدكتور إسلام الحوفي، الدكتور محمد خالد وطبيب التخدير الدكتور أحمد الزواوي، والصيدلة الدكتورة سلمى أمين.

 

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، والتى تأتى فى إطار إهتمام فخامة الرئيس بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وضمن إهتمام الدولة الكبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

وأعربا عن خالص الشكر للدكتور عبدالستار صقر - وكيل المستشفى، وللفريق الطبى المشارك، وفريق التمريض وكافة العاملين بالمستشفى تقديرًا لمجهوداتهم والعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير الأدوية وتقديم خدمة طبية تليق بالمرضى.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة،ووجه الشكر لكل العاملين بمستشفى الرمد بدمنهور لمجهودهم المتميز، ونجاحهم فى إجراء مثل تلك العمليات.
 

txt

نائب محافظ البحيرة تعقد اجتماع خدمة المواطنين وتلتقي بـ 32 مواطنا (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قافلة طبية قافلة كوم حمادة مركز كوم حمادة مديرية الصحة بالبحيرة

مواد متعلقة

توريد 247 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة (صور)

أسعار الخضروات اليوم بأسواق محافظة البحيرة (فيديو)

رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه (صور)

صوامع وشون محافظة البحيرة تستقبل 37 ألف طن قمح (صور)

الأكثر قراءة

لحظة مقتل مصري بطلق ناري في أمريكا، وأسرته تناشد الخارجية التدخل لنقل جثمانه (فيديو)

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

الصور الأولى لسقوط لعبة الملاهي بالإسكندرية

بيان عاجل من الأوقاف بعد تنفيذ مبادرة الصلاة على النبي

القبض على المدير المسئول عن سقوط لعبة بأحد ملاهي الإسكندرية

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

بث مباشر، مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

إطلاق النار على طفل عمره 11 عاما لسبب غريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

انخفاض سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عن البنك المركزي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي الدوري الأوروبي والكونفدرالية.. الأهلي مع سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

تفسير رؤية الرياح في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة فى القريب

الأشهر الحرم، الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح 4 خصائص لأشهر مضاعفة الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية