الكشف على 1716 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بمركز كوم حمادة بالبحيرة (صور)

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعة بتنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية منشأة مهنا بمركز كوم حمادة على مدار يومين، وتم خلالها الكشف على 1716 مواطنًا مجانًا، من خلال وجود 10 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادتي (الباطنة 364 - الأطفال 355 - الجراحة 302 - النساء 75 - تنظيم الأسرة 69 - العظام 233 - الأنف والأذن 210 - الجلدية 207).

-إعلانات-

قافلة طبية بكوم حمادة،فيتو

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.



كما شملت القافلة تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة،و تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

ويأتي ذلك استمرارًا لعمل القوافل الطبية بالبحيرة والتى تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

قافلة طبية بكوم حمادة،فيتو



وفي إطار منفصل،نجح الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور ، فى إجراء عدد 52 عملية مياه بيضاء مع زرع عدسة أمريكي.

حيث قام بإجراء هذه العمليات فريق مكون من الدكتور فازع بدر الدين، الدكتور محمد الحوفى، الدكتور محمد صوان، الدكتور عبدالستار صقر، الدكتور حلمي الجالي، الدكتور محمد رزق، الدكتور عبدالرحمن شوقي، الدكتور إسلام الحوفي، الدكتور محمد خالد وطبيب التخدير الدكتور أحمد الزواوي، والصيدلة الدكتورة سلمى أمين.

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، والتى تأتى فى إطار إهتمام فخامة الرئيس بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وضمن إهتمام الدولة الكبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.



وأعربا عن خالص الشكر للدكتور عبدالستار صقر - وكيل المستشفى، وللفريق الطبى المشارك، وفريق التمريض وكافة العاملين بالمستشفى تقديرًا لمجهوداتهم والعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير الأدوية وتقديم خدمة طبية تليق بالمرضى.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة،ووجه الشكر لكل العاملين بمستشفى الرمد بدمنهور لمجهودهم المتميز، ونجاحهم فى إجراء مثل تلك العمليات.

