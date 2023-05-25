الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تعقد اجتماع خدمة المواطنين وتلتقي بـ 32 مواطنا (صور)

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تعقد إجتماع خدمة المواطنين، فيتو

أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على سرعة حلها وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيرةً إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل لخدمة المواطنين وتوفير كافة السبل للتخفيف عن كاهلهم.

نائب محافظ البحيرة تعقد إجتماع خدمة المواطنين، فيتو
نائب محافظ البحيرة تعقد إجتماع خدمة المواطنين، فيتو

جاء ذلك أثناء لقاء خدمة المواطنين بالقاعة الكبرى بالديوان العام برئاسة الدكتور نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة الصحة ومسؤولي التضامن الإجتماعي والقوى العاملة والإسعاف والتأمين الصحي ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

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حيث التقت نائب المحافظ بـ 32 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، وقام كل مواطن بعرض مشاكله واحتياجاته وتم التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب التي تمثلت فى 24 حالة مساعدة مالية  ، وحالة توفير جلسات علاج طبيعي و3 حالات توفير سيارة إسعاف لنقل المرضى و5 حالات صرف علاج من صندوق دعم الدواء و٤4 حالات فرص عمل و3 حالات تأمين صحي وحالتين عمل أكشاك من الوحدة المحلية وحالة أجهزة تعويضية (كرسي متحرك )، طرف صناعي وتوفير سكن حياة كريمة، حالة ترخيص بناء، بالإضافة إلى طلبات حصول على مساعدات زواج.

نائب محافظ البحيرة تعقد إجتماع خدمة المواطنين، فيتو
نائب محافظ البحيرة تعقد إجتماع خدمة المواطنين، فيتو
نائب محافظ البحيرة تعقد إجتماع خدمة المواطنين، فيتو

هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة الإلتقاء بالمواطنين للوقوف على كافة إحتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة

مشددةً على قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما شهدت بالأمس الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة الإحتفالية التي نظمتها مديرية الصحة بالبحيرة لتكريم الدكتور إكرامي الشربتلي - مدير مستشفى حوش عيسى المركزي، تقديرًا لجهوده خلال الفترة السابقة والذى تم إعارته للعمل بالخارج.

وفى كلمتها تقدمت نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر والتقدير والعرفان لجميع العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة وبالتهنئة للدكتور إكرامي الشربتلي، مشيدةً بما بذله من جهود كبيرة فى أصعب اللحظات والتي كانت دائمًا محل إحترام وتقدير من أبناء حوش عيسى، مؤكدةً أن العمل بتفاني وإخلاص هو المسار الوحيد لبناء دولة قوية وقادرة تعمل على تحقيق التنمية وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة فى كافة القطاعات لا سيما قطاع الصحة. 
 

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نائب محافظ البحيرة تشهد احتفالية تكريم مدير مستشفى حوش عيسى المركزي (صور)

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