شروط استفادة الطلاب من مزايا التأمين الصحي

يوفر قانون التأمين الصحي الخدمات والمزايا للكثيرمن الطلاب، لكنه يشترط توافر عدد من الشروط لاستحقاق الطالب الخدمات المتوفرة بها.

شروط انتفاع الطلاب بالتأمين الصحي

وفقا لما نصت عليه المادة 5 من القانون، فإنه تم تحديد 3 شروط لانتفاع الطلاب من الخدمات المتوفرة بالقانون، حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.

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وحدد القانون الخدمات المقدمة للطلاب في الآتي:

1- الخدمات الصحية الوقائية وتشمل:

(أ‌) الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم.

(ب‌) التحصين ضد الأمراض.

(جـ) الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة.

( د) إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة.

(هـ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة.

(و) نشر الوعي الصحي بين الطلاب.

(ز) الإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت.

وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

2- الخدمات العلاجية والتأهيلية وهي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة:

(أ‌) الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس العام في جهات العلاج المحددة.

(ب‌) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيين بما في ذلك أخصائيي الأسنان.

(جـ) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.

(د) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.

(هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.

(و) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.

وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

الفئات التي يسري عليها القانون

كما حدد قانون التأمين الصحي على الطلاب، الفئات التي يسري عليها القانون، وذلك وفقا لما جاءت به المادة الأولى، والتي نصت على أن ينشأ نظام للتأمين الصحي على الطلاب وفقا لأحكام هذا القانون، ويشمل على الأخص الفئات التالية:

1- أطفال رياض الأطفال.

2- طلاب مراحل التعليم الأساسي.

3- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.

4- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.

5- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.

6- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.

7- طلاب المعاهد الأزهرية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.