بيع ساعة نادرة بمزاد عالمي في دبي بـ 22.8 مليون درهم

شهد مزاد عالمي أقيم في دبي، أمس، تسجيل رقم قياسي جديد، حيث بيعت ساعة من طراز «أوديمار بيجيه + مارفيل» بسعر 22.8 مليون درهم أو ما يعادل 6.2 ملايين دولار أمريكي.



القطعة الوحيدة التي يظهر فيها سبايدر مان

وتعد هذه الساعة الفريدة من نوعها نتاج تعاون بين علامتي «أوديمار بيجيه» للساعات الفاخرة و«مارفيل» للإنتاج السينمائي، وهي القطعة الوحيدة من نوعها التي يظهر فيها سبايدر مان في مينائها، الأمر الذي يفسر سبب بيعها بهذا السعر، علمًا بأن مجموعة الساعات التي تم تطويرها بالشراكة مع مارفيل تضم 250 قطعة فقط، وهي تمتاز بعلبتها البالغ قطرها 42 مم، وصنعت من التيتانيوم والسيراميك الأسود.



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