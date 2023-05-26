الجمعة 26 مايو 2023
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مواصفات وسعر ساعة كاردو الذكية CardoO Watch، بعد إطلاقها رسميا

الساعة الذكية الجديدة،
الساعة الذكية الجديدة، فيتو

أطلقت  كاردو المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية بتقنية إنترنت الأشياء، الساعة الذكية كاردو CardoO Watch، المدعومة بذاكرة تخزين 128 ميجا بايت ونقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر ساعة كاردو الذكية. 

 

مواصفات ساعة كاردو 

تأتى ساعة كاردو  CardoO Watch بشريحة RTL8762DK قوية، مدعومة بذاكرة تخزين 128 ميجا بايت، مما يضمن سرعة التشغيل السلس، مع هيكل  من سبائك الزنك، وتتسم  الساعة بشاشة ملونة كاملة العرض 1.9 بوصة من نوع IPS تنتج درجة سطوع حادة بدقة 240 × 283، مزودة بخاصية IP68 المقاوم للماء. 

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كما تضم الساعة بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 260 مللي أمبير لتتيح إمكانية تشغيلها لمدة 5-7 أيام من الاستخدام المنتظم وحتى 20 يومًا في وضع توفير الطاقة، وتتوافق الساعة مع أنظمة تشغيل أندرويد بدء من Android 4.4+ وأنظمة آي أو اس بدءًا من iOS 10.0+، كما تدعم 7 لغات متعددة من بينها اللغة العربية لتجربة أكثر خصوصية.

وتأتي ساعة كاردو بعدد من الخصائص حيث تتسم ساعة CardoO Watch بخصائص  الاتصال بالهاتف  مع CardoO Watch، والإشعارات بعشر لغات مختلفة، بما في ذلك دعم اللغة العربية وتأتي الساعة  بثلاثة ألوان هى الأسود والفضي والذهبي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الواجهات وكذلك الأحزمة، مما يوفر للمستخدمين الفرصة لتخصيص ساعتهم لتتناسب مع طبيعة أذواقهم.

وبالنسبة للتحكم والمراقبة  يمكن توصيل الساعة بتطبيق CardoO عبر الهاتف، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة إنترنت الأشياء المختلفة ومراقبتها مباشرة من معصمهم، حيث يمكن إدارة المنزل الذكي والوصول إلى بيانات اللياقة البدنية وتلقي الإشعارات، كل ذلك من جهاز مركزي واحد فقط.

وتتسم الساعة بخصائص تتبع الصحة واللياقة البدنية حيث تم تزويدها بأجهزة استشعار  لتتبع الصحة واللياقة البدنية، فمن خلالها يمكن مراقبة معدل ضربات قلبك، وتتبع التمارين البدنية، وتحليل أنماط النوم من جانبه حيث قال أحمد عادل، المؤسس والرئيس التنفيذي لكاردو إن الساعة  تدعم إنترنت الأشياء ويجمع بين التصميم والوظائف المتعددة والاتصال كما تم تطوير  تطبيق CardoO الذكي الذي يمكن تحميله مجانا عبر الهاتف،  اعتمادا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل خلق القدرة على تحليل البيانات وتقديم التوصيات التي تتيح تجربة مستخدم احترافية موضحًا  أنها  تتوافق مع احتياجات الفئة المتوسطة. 

شاشة بخصائص تفاعلية

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وتشمل الشاشة خصائص  تفاعلية حيث تمكن المستخدم من  تصفح القوائم وقراءة الرسائل وعرض الإخطارات بوضوح وسهولة بجانب عمر بطارية  تدوم طوال الأسبوع مع  نظام إدارة الطاقة الفعال، حيث يمكن للساعة الذكية  مواكبة نمط الحياة المزدحم دون الحاجة إلى الشحن المتكرر وستكون الساعة   متاحة للشراء في 28 مايو 2023 بسعر 3 آلاف جنيه.

 

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كاردو CardoO Watch الساعة الذكية انترنت انترنت الاشياء

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