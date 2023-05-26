المصري، أبو علي يجدد الثقة في ميمي عبد الرازق وجهازه الفني

المصري، جدد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي، ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون.

واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل بالجولة ال 30 من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

رئيس النادي المصري يشكر محافظ بورسعيد على دعمه للفريق والاستاد الجديد

وأعرب كامل أبوعلي رئيس المصرى عن شكره وتقديره للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اجتماع جمع بينهما، ظهر أمس الخميس، مثمنا دوره فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده دعم الفريق الأول وقطاعات النادي الإدارية والفنية، ودعم مشروع إنشاء الاستاد الجديد ومتابعته لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمني.

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وتفقد محافظ بورسعيد وكامل أبوعلي جولة ميدانية استاد النادي المصري الجديد عقب انتهاء الاجتماع لمتابعة آخر تطورات مشروع استاد النادي الجديد.

محافظ بورسعيد وأبو علي يتفقدان مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد

المصري، وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ.

وحضر الجولة الميدانية عبد الفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، منصور بكري، رئيس حي المناخ، ومجلس إدارة النادي المصري، ولفيف من الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك تواصلا دائما مع الأستاذ كامل أبوعلي، من أجل مصلحة النادي المصري، الذي يعتبر عشق جماهير المدينة الباسلة، مشيرا إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية في محافظة بورسعيد.

وتقدم المحافظ، بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.

وأوضح كامل أبوعلي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تعاون دائم مع الجهات التنفيذية في بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي بذل جهودا كبيرة من أجل هذا المشروع الضخم "بناء الإستاد".

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد طفرة في التعاون بيننا وبين المحافظة من أجل النادي المصري الذي نبذل جميعا جهودا كبيرة من أجل تحقيق رغبات جماهير بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتفقد ساحة مصر بمرافقة رئيس وقيادات النادي المصرى

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ساحة مصر السياحية والمرحلة الأولى لتطوير السور التاريخى لميناء بورسعيد برفقة رئيس المصرى كامل ابو على وقيادات واعضاء مجلس إدارة النادي والمهندس عماد البرشة مدير عام الإسكان والمرافق بالمحافظة.

وخلال الزيارة أشاد أبو على وقيادات المجلس بالطفرة السياحية الكبيرة التى تشهدها بورسعيد حاليا، وبإنجازات المحافظة فى اضافة معالم ومزارات سياحية ومنشات فندقية جديدة لدفع حركة السياحة الداخلية واستقبال الآلاف من سائحي السفن الراسية بالميناء السياحي.

زيارة الغضبان لمنقطة الداون تاون

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد زار أمس الخميس منطقة الداون تاون بحي العرب خلال جولاته التفقدية على المشروعات السياحية والتنموية، برفقة كامل أبوعلي رئيس المصرى وقيادات وأعضاء مجلس إدارة المصري والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ سوق السمك الحضاري الجديد والتقى التجار والباعة والمواطنين زبائن السوق وتابع حركة البيع والشراء وانتظام تردد المستهلكين وتوافر جميع أنواع الأسماك بالمحلات والمطاعم.