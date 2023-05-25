كامل أبو علي يجتمع بمجلس المصري ويحضر مران الفريق

يجتمع كامل أبوعلي رئيس النادي المصري مع أعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس بمكتبه، لمناقشة وترتيب الأمور الخاصة بالقلعة الخضراء خلال الفترة المقبلة.

وعلمت "فيتو "من مصادرها أن زيارة كامل أبوعلي لبورسعيد تستمر لمدة يومين ومن المتوقع حضوره تدريب الفريق الأول لكرة القدم للنادي المصري غدا الجمعة بعد عودتهم من الإجازة التي منحها لهم المدير الفني عقب مباراة الاتحاد السكندري.

زيارة الغضبان لمنقطة الداون تاون

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد زار اليوم منطقة الداون تاون بحى العرب خلال جولاته التفقدية علي المشروعات السياحية والتنموية، برفقة كامل أبوعلى رئيس المصرى وقيادات وأعضاء مجلس إدارة المصرى والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وتفقد المحافظ سوق السمك الحضارى الجديد والتقى التجار والباعة والمواطنين زبائن السوق وتابع حركة البيع والشراء وانتظام تردد المستهلكين وتوافر جميع انواع الاسماك بالمحلات والمطاعم.

-إعلانات-



وأعرب أبو على عن إعجابه بالسوق الجديد ونظام العمل به مشيرا لأهميتة فى تنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظة.

رئيس النادي المصري يشكر محافظ بورسعيد على دعمه للفريق والاستاد الجديد

أعرب كامل أبوعلي رئيس المصرى عن شكره وتقديره للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اجتماع جمع بينهما، ظهر اليوم الخميس، مثمنا دوره فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده دعم الفريق الأول وقطاعات النادى الإدارية والفنية، ودعم مشروع إنشاء الاستاد الجديد ومتابعته لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى.

وتفقد محافظ بورسعيد وكامل أبوعلي جولة ميدانية استاد النادي المصري الجديد عقب انتهاء الاجتماع لمتابعة آخر تطورات مشروع استاد النادي الجديد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.



محافظ بورسعيد وأبو علي يتفقدان مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد

المصري، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ.

حضر الجولة الميدانية عبد الفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، منصور بكري، رئيس حي المناخ، ومجلس إدارة النادي المصري، ولفيف من الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك تواصلا دائما مع الأستاذ كامل أبوعلي، من أجل مصلحة النادي المصري، الذي يعتبر عشق جماهير المدينة الباسلة، مشيرا إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية في محافظة بورسعيد.

وتقدم المحافظ، بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.

وأوضح كامل أبوعلي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تعاون دائم مع الجهات التنفيذية في بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي بذل جهودا كبيرة من أجل هذا المشروع الضخم "بناء الإستاد".

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد طفرة في التعاون بيننا وبين المحافظة من أجل النادي المصري الذي نبذل جميعا جهودا كبيرة من أجل تحقيق رغبات جماهير بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتفقد ساحة مصر بمرافقة رئيس وقيادات النادي المصرى

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ساحة مصر السياحية والمرحلة الاولى لتطوير السور التاريخى لميناء بورسعيد برفقة رئيس المصرى كامل ابو على وقيادات واعضاء مجلس ادارة النادى والمهندس عماد البرشة مدير عام الإسكان والمرافق بالمحافظة.

وخلال الزيارة أشاد أبو على وقيادات المجلس بالطفرة السياحية الكبيرة التى تشهدها بورسعيد حاليا، وبإنجازات المحافظة فى اضافة معالم ومزارات سياحية ومنشات فندقية جديدة لدفع حركة السياحة الداخلية واستقبال الالاف من سائحى السفن الراسية بالميناء السياحى.