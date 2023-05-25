الخميس 25 مايو 2023
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صحة ومرأة

نصائح لتقليل فرص الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

الفيروس المخلوي التنفسي،
الفيروس المخلوي التنفسي، فيتو

وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح لتقوية مناعة الأطفال لتقليل فرص الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي منها:

١- شرب السوائل وتناول الأغذية التي ترفع المناعة. 
٢- تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين C.

 

وكشفت وزارة الصحة عن مدة التعافي بعد الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي حيث تستغرق مدة تأخذ من أسبوع إلى أسبوعين.

 

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي 

وأوضحت أن أهم أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تشمل: “الحرارة والعطس وضيق التنفس”.

وأكدت وزارة الصحة أن فترة حضانة المرض تمتد من ٤ إلى ٦ أيام.

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ووجهت وزارة الصحة تعليمات للأهالي بشأن عدوى الفيروس المخلوي التنفسي.

وقالت وزارة الصحة لأولياء الأمور: "إذا لاحظت الأم وجود صعوبة في التنفس على الطفل، أو تظهر عليه أعراض تدل على إصابته بالفيروس المخلوي التنفسي، فيجب التوجه به إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج المناسب".

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة عن طرق التعامل مع الأطفال المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي وماذا تفعل كل أم عند إصابة طفلها بالفيروس.

 

طرق التعامل مع المصابين 

وأضاف أنه يجب اتباع تلك التعليمات منها:
١- تناول أدوية مخفضات الحرارة بوصف الطبيب.
٢- تناول سوائل دافئة. 
٣- الالتزام بالراحة.
٤- التغذية الجيدة.
٥- التطهير المستمر للأيدي والسطح.
٦- عدم الاختلاط بكبار السن.
٧- عدم التقبيل.

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