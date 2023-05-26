الجمعة 26 مايو 2023
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ثقافة وفنون

الشروق تصدر رواية يوسف كمال لـ منى الشيمي

الكاتبة منى الشيمي
الكاتبة منى الشيمي تتعاقد مع دار الشروق، فيتو

تصدر دار الشروق للنشر والتوزيع قريبا، رواية "يوسف كمال في رواية أخرى" للكاتبة منى الشيمي، حيث وقعت الكاتبة عقد إصدارها مع الشروق مؤخرا. 


رواية يوسف كمال في رواية أخرى 

وتتناول الرواية الجديدة تاريخا آخر غير مطروق وغير الرسمي عن الأمير يوسف كمال مؤسس مدرسة الفنون الجميلة.

الكاتبة منى الشيمي 

منى الشيمي كاتبة روائية حازت على جائزة كتارا للرواية العربية عن رواية "وطن الجيب الخلفي" عام 2017، ونشرت لها دار الشروق رواية اليافعين "عش جديد" التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة «اتصالات لكتاب الطفل» عام 2022.

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رواية وطن الجيب الخلفي 

ورواية وطن الجيب الخلفي الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية تناقش أبعاد القرن الخامس قبل الميلاد، حيث كان اليهود يتمتعون بالعيش في مصر، مثل أهلها، وفي جزيرة (الفنتين) بنيل أسوان، كانت لهم معابدهم، وتجارتهم، وحياة تبدو في جوانب منها أرغد من حياة المصريين. لكن مع احتلال الفرس لمصر، نسوا حقوق الوطن الذي آواهم، ومالوا مع الغازي، وعاونوه ضد المواطنين الذين استوعبوهم اجتماعيًا بأريحية، وأتاحوا أفقًا رحبًا لطموحهم الاقتصادي، وتقلبوا بناءهم المعابد، وإقامتهم شعائرهم الدينية ببساطة تخلو من العنصرية، لكن تاريخ اليهود في الانقلاب على المجتمعات التي رحبت بهم عتيد، ومتجذر في جيناتهم.

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رواية يوسف كمال في رواية أخرى الكاتبة منى الشيمي رواية وطن الجيب الخلفي اصدارات دار الشروق دار الشروق

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