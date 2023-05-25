تضامن الإسماعيلية تعقد ندوات تثقيفية لحُجاج الجمعيات الأهلية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع شئون تنظيم العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، ونائب رئيس البعثة المصرية لحجاج الجمعيات الأهلية، وتحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ندوة تثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية لموسم الحج ١٤٤٤ ه‍ / ٢٠٢٣ م.

مكان إقامة الندوة

وأقيمت الندوة بقاعة الاجتماعات بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وبحضور جبريل عبدالوهاب وكيل المديرية، وعبير إبراهيم عبدالله، مُشرف رحلة الحج لهذا العام، كما حضر من منطقة الوعظ الديني بالإسماعيلية الشيخ أشرف السعيد والشيخ أحمد مصباح.

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عرض تفصيلى لمناسك الحج

تناولت الندوة التأهيل النفسي والسلوكي للحجاج وتقديم عرض تفصيلي لمناسك الحج وأحكامه الدينية.

اُختتمت الندوة بإتاحة الفرصة للحجاج بطرح الأسئلة الدينية المتعلقة بالمناسك، وتم الإجابة عنها بشكل مُبسط.

جانب من الندوة، فيتو

استعراض برنامج الرحلة

كما تم استعراض برنامج الرحلة والتأكيد على التزام الحُجاج بتعليمات المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة والسلطات السعودية، وخلق تفاعل اجتماعي بين المشرف والحجاج، وبين الحجاج وبعضهم؛ لإتمام عملية التسكين بمكة.

ويذكر أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية هذا العام ٤٢ حاجا، ومشرف من قِبل مديرية التضامن الاجتماعي.



ومن جهة أخرى كانت قد أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في المحافظة، عن المكاتب التي تم تخصيصها لتلقي تطعيمات الحج والعمرة وذلك للمعتمرين والحجاج الراغبين في الحصول على اللقاحات قبل مغادرة الأراضي المصرية.

مكاتب الصحة الخاصة بالتطعيم

وأوضحت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية أن تلك المكاتب هي ️مكتب صحة جنوب بإدارة الإسماعيلية الصحية، وإدارة القصاصين الصحية.



وكانت قد حددت وزارة السياحة والآثار عدة شروط صحية من الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي خاصة بالحصول على التطعيمات اللازمة لدخول المملكة العربية السعودية وعمل مناسك الحج.

واشترطت وزارة السياحة والآثار في ضوابط قرعة الحج السياحي اكتمال التحصين بالجرعات الاساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات «كوفيد -19» المعتمدة دوليًا في وزارة الصحة والسكان المصرية على أن تكون أخر جرعة في خلال 6 أشهر قبل السفر كشرط للحصول على التأشيرة، مع التنبيه على الحجاج بالاحتفاظ بأصل الشهادة معه.

تطعيمات الحجاج

كما اشترطت وزارة السياحة علي المتقدمين لقرعة الحج السياحي من المواطنين البالغين والأطفال من عمر سنتين فأكثر التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي «ACYW135»، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

واعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ضوابط قرعة الحج السياحي للعام الجاري، وذلك طبقًا لقرارات مجلس الوزراء بالمشاركة في موسم الحج للعام الحالي.

ضوابط قرعة الحج

وتضمنت ضوابط الحج السياحي للعام الجاري، تحديد أسعار الحج السياحى للمستوى 5 نجوم وذلك بإجمالي 4 آلاف تأشيرة وذلك بمعدل 25% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي، حيث وصل سعر برنامج 5 نجوم صف أول مباشر على الحرم 250 مترا بسعر 310 آلاف جنيه، وصف ثان من 250 مترًا إلى 1250 مترًا بسعر 275 ألف جنيه، ووصل سعر برنامج 5 نجوم من 1250 مترًا حتى 4 آلاف متر فنادق 5 نجوم إلى 230 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي

وحددت اللجنة العليا للحج والعمرة 8 آلاف تأشيرة للبرنامج الاقتصادي طيران، ووصل سعر البرنامج الاقتصادي طيران إلى 130 ألف جنيه وتم تحديد 4 آلاف تأشيرة لبرامج الحج البري إلى 130 ألف جنيه أيضًا.

وأشارت الضوابط إلى أن أسعار برامج الحج السياحي لا تشمل أسعار تذاكر الطيران، وذلك باستثناء برامج الحج البري.



قرعة الحج

وأوضحت اللجنة العليا للحج والعمرة أن الأسعار المشار إليها تخضع لأي زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية أو أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان، على ألا تتم زيادة الأسعار المعلنة بهذه الضوابط إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للحج والعمرة لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه، وفي جميع الأحوال لا تسري أي زيادة سعرية إلا بعد موافقة اللجنة مع إحاطتة وزير السياحة والآثار بما يطرأ من تعديل في الأسعار، علمًا بأنه تم تحديد أسعار خدمات الطوافة للمستوى الخمس نجوم ليكون مبلغ 6 آلاف ريال سعودي، أما بالنسبة للمستوى الاقتصادي البري فيكون أسعار خدمات الطوافة 2888 ريالًا سعوديًّا، كما تم احتساب سعر الصرف للريال السعودي على 8.17 جنيه.

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