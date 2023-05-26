الجمعة 26 مايو 2023
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رياضة

معوض: يجب على فرق الدوري منح الفرص للمدربين الشباب

سيد معوض، فيتو
سيد معوض، فيتو

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأندية المصرية عليها اتخاذ خطوات جادة نحو تعيين مدربين شباب في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأسماء تستحق فرصة العمل في الإدارة الفنية لأندية الدوري المصري، متمنيا عودة أحمد حسن مجددا للعمل في منصب المدير الفني.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فريق النجوم قدم مستوى طيب أمام الإسماعيلي، رغم أن الدراويش لعبوا بالصف الثاني، لكنهم في النهاية لم يظهروا بشكل جيد وخرجوا من كأس مصر".

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وأضاف: "نشاهد الأندية الكبرى في العالم تعتمد على الناشئين، عكس ما يحدث في مصر، الطريق مرسوم هنا للاعبين الشباب لا يتم الاستفادة منهم ويتم اعارتهم ومن ثم الاستغناء عن بعضهم".

محمد عبدالمنعم 

وزاد: "محمد عبدالمنعم احد نجوم الأهلي حاليا، خرج من النادي عدة اعارات حتى ظهر في منتخب مصر واعاد إلى الأهلي، ومصطفى محمد لعب في طلائع الجيش والداخلية وطنطا، وأحمد فتوح خرج لانبي وسموحة وأكرم توفيق وناصر ماهر وآخرون، ومعظم اللاعبين لا تحظى بأي ثقة من الأجهزة الفنية".

وتابع: "يجب أن يتم التخفيف من قصة شراء اللاعبين، والاعتماد على قطاع الناشئين قدر الامكان، لأن السياسة الحالية في عدم ظهور لاعبين شباب تقتل المواهب تمامًا".

وأردف: "البعض ينظر إلى الصفقات على أنها (بطولة) وأصبحت صراع بين الأندية، ونجاحك في ضم أي لاعب هو مدى تأثيره داخل صفوف الفريق، هناك أندية تضم 6 لاعبين يرحل منهم 4 بعد نهاية الموسم".

واستطرد: "شادي رضوان كان من أهم مواهب الأهلي انضم للبنك الأهلي  وحاليا عاد لقطاع الناشئين بالأهلي".

وأضاف: "لعبت في الالومنيوم ثم الاسماعيلي بـ140 الف جنيه، ثم انتقلت إلى الأهلي بمليون و250 الف دولار قادما من تركيا".

واتم: "يجب الاهتمام بالمواهب المصرية ورعايتها بشكل جيد، في مختلف الألعاب، تجهيز البطل خلال سنوات، يكون مؤهل لتحقيق ميدالية أولمبية، ولدينا مواهب في مختلف المحافظات".

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سيد معوض منتخب مصر الأندية المصرية أحمد حسن الأهلي محمد عبدالمنعم

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