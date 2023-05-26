الاستثمار والخطة والموازنة أبرز موضوعات الملتقى التدريبي الأول بمراكز الشباب بالدقهلية

تواصل إدارة الهيئات الشبابية لليوم الرابع على التوالي الملتقى التدريبي الأول للعاملين بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالدقهلية.

والذي تنظمه إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، لتنمية مهارات مديري المراكز، والمشرفين الماليين، ومسئولي العضوية، وممثلي رؤساء مجالس الإدارات بمراكز الشباب التابعة لإدارات شباب " أجا - نبروه " بقاعة النادى الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وسامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية، وعبد الحليم الصباحي رئيس قسم الهيئات بإدارة شباب نبروه، ومحمد عباس رئيس قسم الهيئات بإدارة شباب أجا، ومديري مراكز الشباب، والمشرفين الماليين، ومسئولي العضويه، ورؤساء مجالس الإدارات بمراكز الشباب، بإدارة شباب أجا ونبروه.

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رحب الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة في بداية الحديث برؤساء أقسام الهيئات الشبابية، ومراكز الشباب والمشرفين الماليين ومسئولي العضويه، وممثلي رؤساء مجالس الإدارات بمراكز الشباب، والمحاضرين، وتمنى للجميع الإستفادة من الملتقي التدريبي، وأن يستفيدوا من هذه الدورة في مجال عملهم وتنمية مهاراتهم ويسالوا عن جميع الأسئلة التي تدور في عقولهم حول الجمعيات العمومية ووأساليب وأدوات التطوير المؤسسي.

كما تحدث عن موضوع الإستثمار بمراكز الشباب، وأهميته خلال المرحلة المقبلة، وكيف تولي الدولة عامة ووزارة الشباب والرياضة خاصة بهذا الموضوع، وكيفية استغلال الأماكن الموجودة داخل مراكز الشباب لتدخل حيز الإستثمار فى صورة ملاعب وحمامات سباحة، وقاعات للمناسبات، وأماكن تصلح لإقامة بنوك، بما يعود بالنفع على مراكز الشباب، وتساهم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية داخل مراكز الشباب للنشء والشباب.

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واضاف سامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية عن الدورة الملتقى التدريبي الأول، وليس الأخير والهدف منه هو تطوير العمل المؤسسي، من خلال التحول الرقمى والاعتماد الأساسي على المعلومات والبيانات بصورة صحيحة، واختصاصات مجالس الإدارات وحل المشاكل التي تعترضها خاصة ونحن مقبلين على انتخابات الجمعيات العمومية.

كما حاضر فى الملتقي التدريبي الثاني للعاملين بمراكز الشباب والهيئات الشبابية، نخبة متميزة من مسئولي إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وهم: أشرف الحديدي، وحسام ابو الوفا، ومحمد السعيد، ومحمد النجار، وأحمد نوار، وأحمد الجزار، وأحمد راشد المنسق الإداري بالملتقى.

تتضمن فعاليات الملتقى التدريبي الثاني موضوعات متعلقه بقانون الهيئات الشبابية واللوائح المنظمة له، واختصاصات مجالس الإدارات والجهاز التنفيذي، والعضوية،واللائحة الداخلية والخطة والموازنة، بالإضافة إلى الإجتماعات وإجراءاتها، وكذلك الإستثمار وتنمية الموارد والتطوير المؤسسي بالهيئات الشبابية، وتأهيل كوادر جديده قادرة على إدارة مراكز الشباب بطرق إبداعية غير تقليدية، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وفى نهاية اللقاء التدريبى تم فتح باب الحوار والنقاش، وطرح السادة مديري المركز والمشرفين الماليين، وممثلي العضويه ومجالس الإدارات المشاكل التي تواجههم وتعرقل سير العمل، داخل مراكز الشباب، وطرق الحل، وتم التنبيه بأن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وخاصة إدارة الهيئات الشبابية تدعم وتساند مراكز الشباب لتقديم الحلول الإيجابية لكافة المشاكل التي تواجههم.

يأتي تنفيذ فعاليات الملتقى التدريبي الأول لتنمية مهارات المديرين والمشرفين الماليين بمراكز الشباب وممثلي العضويه ورؤساء مجالس الإدارات فى دائرة الضوء التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بقيادة ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وسامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية.