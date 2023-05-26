الجمعة 26 مايو 2023
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رياضة

زد يصطدم بالاتصالات والسكة يواجه القناة في أبرز مباريات القسم الثاني

الإنتاج الحربي، فيتو
الإنتاج الحربي، فيتو

القسم الثاني، تقام اليوم 8 مبارايات في دوري القسم الثاني 7 منها في مجموعة القاهرة والقنال ومباراة وحيدة في مجموعة الصعيد وتقام المباريات في الجولة 27 في الخامسة مساء ونعرض لكم مباريات اليوم في دوري القسم الثاني.

مباريات اليوم في دوري القسم الثاني 

ديروط يواجه تليفونات بني سويف

بورتو السويس يواجه منتخب السويس

الإنتاج الحربي يواجه وادي دجلة

القناه يواجه السكة الحديد 

الإعلاميين يواجه بتروجيت

مستقبل وطن يواجه كهرباء الاسماعيليه

زد يواجه المصرية للاتصالات

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العبور يواجه إيسترن كومباني 

نتائج الجولة 26 من مجموعة القاهرة في دوري القسم الثاني

النصر 4 - 2 الإعلاميين


السكة الحديد 0 - 0 الترسانة


منتخب السويس 2 - 0 الإنتاج الحربي


المصرية للاتصالات 1 - 0 بورتو


كهرباء الإسماعيلية 0 - 2 زد


ايسترن كومباني 2 - 0 مستقبل وطن


بتروجيت 2 - 3 العبور

 

وادي دجلة 1 - 0 القناة 

ويتربع زد على ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية  2-0 خارج ملعبه وتعادل السكة الحديد أقرب المنافسين مع الترسانة سلبيا بالجولة الـ 26.


ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة بعد الجولة الـ 26

1- زد اف سي 53 نقطة
2- السكة الحديد  50 نقطة
3- وادي دجلة  50 نقطة
4- القناة  46 نقطة
5- بتروجيت 42 نقطة
6- المصرية للإتصالات  42 نقطة

7- الترسانة  40 نقطة
8- منتخب السويس  39 نقطة
9- العبور  39 نقطة
10- بورتو السويس  36 نقطة
11- الانتاج الحربي  28 نقطة
12- إيسترن كومباني  27 نقطة
13- كهرباء الإسماعيلية  26 نقطة
14- مستقبل وطن  24 نقطة
15- النصر 22  نقطة
16- الإعلاميين  10 نقاط

وكانت إدارة المسابقات بإتحاد الكرة المصري أرسلت خطاب رسمي  إلى جميع الأندية بدوري القسم توحي بتغيير موعد إنطلاق المباريات لتقام في الخامسة عصرًا بدلًا من الرابعة والنصف عصرًا في المجموعات الثلاثة حتى الجولة الأخيرة.

وتشهد مجموعة القاهرة والقناة منافسة بين فرق زد والسكة الحديد ووادي دجلة والقناة علي تذكرة التأهل لمسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد مع اقتراب البطولة من خط النهاية  .

أما من حيث المراكز الأخيرة فتأكد هبوط الاعلاميين صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب القسم الثاني إلي دوري القسم الثالث، فيما تتنافس الفرق من أجل التواجد في دوري المحترفين "دوري القسم الثاني “أ” بالموسم الجديد.

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القسم الثاني مجموعة القاهرة السكة الحديد دوري القسم الثاني

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