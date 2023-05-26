خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن فضائل الصلاة والسلام على سيدنا محمد

يؤدي أئمة وخطباء وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، وذلك حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وشدد الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق،، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

وأثار قرار وزارة الأوقاف حول الدعوة للصلاة على النبي في كافة مساجد الجمهورية بعد صلاة اليوم الجمعة، التي سيكون موضوع الخطبة فيها “فضل الصلاة على النبي”، حالة من التساؤلات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المهتمين بالشأن الديني، وذلك على مدار الأيام الماضية للحد الذي وصل معه إلى تدخل المؤسسات الدينية الرسمية للحديث عن الأمر والدفاع عن القرار الذي اتخذته وزارة الأوقاف، والرد على رافضى القرار الجديد.

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بداية الأزمة

وبدأت الأزمة بعد بيان وزارة الأوقاف الجمعة الماضية، والتي أعلنت من خلاله أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، وذلك حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن جانبه كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة والتي تم تخصيصها عن فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأكد وزير الأوقاف أنه حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة عن "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)".

وأكد "جمعة" أن ذلك يأتي تطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية:

صيغة الصلاة على النبي في خطبة الجمعة

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

وزير الأوقاف يوضح سبب القرار

ومن جانبه حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على توضيح الحكمة من القرار الذي لاقى استحسانًا كبيرًا لدى الشارع المصري والرأي العام.

وأوضح وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " قائلا: "مقصدنا أن نملأ الدنيا كلها تلاوة وذكرا وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا القصد وتقبل منا يا رب العالمين ".

الإفتاء تدخل على خط الأزمة

ودفعت حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى رأي حاسم من قبل دار الإفتاء والتي حرصت دار الإفتاء على توضيح الحكم الشرعي في الدعوة التي أطلقتها وزارة الأوقاف حول تخصيص الصلاة على النبي في كافة مساجد الجمهورية بعد صلاة الجمعة.

وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه بخصوص الدعوة للاجتماع للصلاة على النبي يوم الجمعة:

1. الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات.

2. الاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى.

3. نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

4. ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصحُّ على كل هيئة وحال في أي وقت -إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة.

5. نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.