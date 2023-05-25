بيان عاجل من الأعلى للشئون الإسلامية حول الدعوة إلى الصلاة على النبي

أكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية ومشروعية دعوة وزارة الأوقاف إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غدًا عقب صلاة الجمعة.

بيان المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية عن قرار الصلاة على النبي

وأكد الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة غدًا له أكثر من وجه منها: حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومنها التعبير عن مدى حبنا لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتزازنا به وتوقيرنا له، ومنها تعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) وتعويدهم عليها.

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وأشار الأمين العام للمجلس الي ان من بين فوائد الصلاة علي النبي ربط القول بالعمل كون موضوع الخطبة في هذا اليوم عن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)، ومن أهمها أيضا - وهو ما أكدت عليه بالدليل الساطع دار الإفتاء المصرية - بيان مشروعية الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) دون تقييد: فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق ديننا العظيم، وبيان مدى رحابته وسماحته، ولا سيما أن الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله (صلى الله عليه وسلم).

وأوضح “عزت” أنه لا يمكن لدارس أو حتى طالب علم يتحدث عن فقه وعلم أن يتجاوز رأي دار الإفتاء المصرية فيراه غير معتبر حتى لو كان مختلفًا معه، وإلا فمن يكون رأيه معتبرًا إذن ؟!، فمن أحب رسوله (صلى الله عليه وسلم) وأحب الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) جلس طائعًا مختارًا محبًا للمشاركة في الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)



موضوع خطبة الجمعة عن فضائل الصلاة على النبي

من جانبه، حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على توضيح الحكمة من القرار الذي لاقى استحسانًا كبيرًا لدى الشارع المصري والرأي العام.

وأوضح وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " قائلا: "مقصدنا أن نملأ الدنيا كلها تلاوة وذكرا وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا القصد وتقبل منا يا رب العالمين ".

وأكد "جمعة" أن ذلك يأتي تطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة، موضحا أنه تقرر أن تصدح جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية:

صيغة الصلاة على النبي في خطبة الجمعة

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.



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