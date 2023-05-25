أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

رحَّب الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بقرار وزارة الأوقاف بتخصيص 5 دقائق بعد صلاة الجمعة المقبلة للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأكد عضو هيئة كبار العلماء أنه لا حرج في ذلك، مستشهدا بحديث النبي: "شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ"، قائلًا: “الشقي هو الذي لا يصلى على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فنحن نصلي عليه (صلى الله عليه وسلم) وندعو الجميع للصلاة عليه (صلى الله عليه وسلم) خاصة في هذه الآونة التي نحتاج فيها إلى كثرة الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) ليرفع الله عنَّا الغمة وليحقق الخير للأمة وعلى الله قصد السبيل”.

-إعلانات-

وقال إن الصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من الأمور الواجبة التي أمر رب العزة بها، مستشهدا بقوله سبحانه: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ‌يُصَلُّونَ ‌عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

وتابع: من أجل ذلك نشجع ونؤيد مائة في المائة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في كل وقت وفي كل حين، وأفضل الصيغ التي اختارها الشارع هي الصلاة الإبراهيمية".

ليست بدعة

وعن القول بأن تخصيص وقت للصلاة على النبي جماعة بدعة، استنكر الدكتور أحمد عمر هاشم، هذا القول، موضحًا أن الصلاة على الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد الصلاة المفروضة مباشرة جماعة ليست بدعة، قائلًا: “إذا كانت بدعة فنعمت البدعة، فالبدعة هي أمر مخترع في الشرع لم ينزل به التشريع، لكن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) نزل بها تشريع وأُمرنا بها”.

نؤيد وزارة الأوقاف

ورحب بقرار الأوقاف قائلًا: نؤيد وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف في هذه الدعوة التي دعت بها الوزارة للصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غدًا عقب صلاة الجمعة"، موجهًا الشكر والتقدير لوزير الأوقاف ومساعديه ووكلائه وجميع العاملين معه على هذا القرار.



بيان وزارة الأوقاف بشأن الصلاة على النبي يوم الجمعة

يذكر أن وزارة الأوقاف أصدرت بيانًا هاما بشأن الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غدًا عقب صلاة الجمعة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة غدًا له أكثر من وجه، منها: حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومنها التعبير عن مدى حبنا لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتزازنا به وتوقيرنا له، ومنها تعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) وتعويدهم عليها، ومن أهمها ربط القول بالعمل كون موضوع الخطبة في هذا اليوم عن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم)، ومن أهمها أيضا - وهو ما أكدت عليه بالدليل الساطع دار الإفتاء المصرية - بيان مشروعية الصلاة والسلام عليه دون تقييد: فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق ديننا العظيم، وبيان مدى رحابته وسماحته، ولا سيما أن الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله (صلى الله عليه وسلم).



لا يجوز لطالب العلم أن يتجاوز رأي دار الإفتاء

وأوضحت الأوقاف أنه لا يمكن لدارس أو حتى طالب علم يتحدث عن فقه وعلم أن يتجاوز رأي دار الإفتاء المصرية فيراه غير معتبر حتى لو كان مختلفًا معه، وإلا فمن يكون رأيه معتبرًا إذن ؟!. فمن أحب رسوله (صلى الله عليه وسلم) وأحب الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) جلس طائعًا مختارًا محبًا للمشاركة في الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) وهو ما سنحرص على فعله بإذن الله تعالى.

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) عدد خلقك ورضا نفسك وسعة علمك ومداد كلماتك صلاة ترضيك وترضيه (صلى الله عليه وسلم) وترضى بها عنَّا يا رب العالمين.

وأثار قرار وزارة الأوقاف حول الدعوة للصلاة على النبي في كافة مساجد الجمهورية بعد صلاة الجمعة المقبلة، التي سيكون موضوع الخطبة فيها “فضل الصلاة على النبي”، حالة من التساؤلات حول الحكمة وراء هذا القرار.

وزير الأوقاف يوضح الحكمة من قرار خطبة الجمعة القادمة

من جانبه، حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على توضيح الحكمة من القرار الذي لاقى استحسانًا كبيرًا لدى الشارع المصري والرأي العام.

وأوضح وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " قائلا: "مقصدنا أن نملأ الدنيا كلها تلاوة وذكرا وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا القصد وتقبل منا يا رب العالمين ".

وأكد "جمعة" أن ذلك يأتي تطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة، موضحا أنه تقرر أن تصدح جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية:

صيغة الصلاة على النبي في خطبة الجمعة

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

-----------------------------------------

