قائد مانشستر يونايتد: سعداء بالقضاء على فرص ليفربول وهدفنا كأس الاتحاد

أعرب برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، عن سعادته بالفوز العريض الذي حققه فريقه على ضيفه تشيلسي 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأحرز فرنانديز الهدف الثالث للشياطين من نقطة الجزاء، ليساهم في حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال فرنانديز، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "الحصول على مكان بدوري أبطال أوروبا أمر جيد، ما فعلناه هذا الموسم كان مثاليًّا".

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وواصل: "لقد حصلنا على كأس الرابطة التي كانت هدفنا بعد أن رأينا أننا لن نتمكن من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، الآن يتعلق الأمر بإنهاء الدوري بشكل جيد، والذهاب إلى نهائي كأس الاتحاد".

وعن المشجعين في أولد ترافورد، علق: "لقد كانوا رائعين بالنسبة لنا، لقد فزنا بالعديد من المباريات على أرضنا، لقد خلقوا أجواءً رائعة لنا، إنهم يعرفون مدى أهميتهم بالنسبة لنا، نحن نقدر كل هذا الجهد".

حلم ليفربول

وتحدث فرنانديز عن الوصول إلى دوري أبطال أوروبا والقضاء على فرص ليفربول "نعلم أن هذا يعني الكثير للجماهير، بالنسبة لنا يتعلق الأمر بتحقيق أهدافنا، نعم سعداء لعدم تأهل ليفربول، ولكن الأمر متعلق بالحصول على الأفضل لأنفسنا".

وعن مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: "الأمر يتعلق بالفوز باللقب، نريد الفوز ونعلم أنه أمر مهم حقًّا هنا، كما نعلم أنه إذا فزنا بالكأس ستتوقف ثلاثية السيتي، لكن بالنسبة لنا يتعلق الأمر بالحصول على كأس آخر".

وحجز مانشستر يونايتد التذكرة الرابعة والأخيرة للتأهل بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 رسميًّا بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل جولة من خط النهاية.

وتأكد بصفة رسمية عدم مشاركة ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد 2023-2024 ومشاركة ليفربول في مسابقة الدوري الأوروبي.

الأندية الإنجليزية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد

ويشارك من الدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا 2024، مانشستر سيتي وآرسنال ونيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد.

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بفوز اليونايتد 1/4، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، بملعب أولد ترافورد، بالمباراة المؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي - البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

سجل البرازيلي الدولي كارلوس كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك تشيلسي في الدقيقة 6 من ضربة رأس، وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 45+5.

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث للمان سيتي بالدقيقة 73 من ضربة جزاء وراشفورد الهدف الرابع بالدقيقة 78، فيما أحرز جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد بالدقيقة 89.

وكان مانشستر يونايتد يحتاج إلى نقطة واحدة فقط قبل لقاء تشيلسي من أجل ضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويصبح رابع الأندية المتأهلة للبطولة القارية.

وضم تشكيل الشياطين الحمر:

ديفيد دي خيا - وان بيساكا - رافائيل فاران - لينديلوف - لوك شاو - كاسيميرو - كريستيان إريكسن - أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو - أنتوني مارسيال.

في المقابل، ضم تشكيل تشيلسي كالتالي:

كيبا - سيزار أزبيليكويتا - ويسلي فوفانا - تشالوباه - هال - كالاجر - إنزو فيرنانديز - تشوكويميكا - مودريك - كاي هافيرتز - مادويكي.