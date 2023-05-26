الجمعة 26 مايو 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وطلائع الجيش

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تنشر فيتو مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 مايو 2023 في الدوريات المختلفة والقنوات الناقلة، حيث يشهد اليوم مباراة مثيرة بين النادي الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري.

 

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري 

الأهلي يواجه طلائع الجيش 8 مساء.. أون تايم سبورت 1.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 

سامبدوريا يواجه ساسولو 10 إلا ربع مساء  أبوظبي سبورت.

موعد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

منتخب الإكوادور يواجه منتخب فيجي 9 مساء bein sport 1

منتخب سلوفاكيا يواجه منتخب أمريكا 9 مساء bein sport 2

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الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري ساسولو كاس العالم للشباب مواعيد مباريات اليوم

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