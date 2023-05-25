أحمد أمين: بخاف من الكسل والغرور ونفسي أبقى مدرس أطفال (فيديو)

كشف الفنان أحمد أمين، عن المهنة التي كان يرغب في ممارستها بعيدا عن الفن والتمثيل، مؤكدًا: "لو مكنتش ممثل كنت أحب أبقى مدرس لأطفال أعلمهم لغة عربية وأعلمهم برضو التمثيل".



طاقة الفنان أحمد أمين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي": "عندي طاقة وبحب وانبسط أوي لما يكون معايا طفل في مشهد وبتبقى من أسعد أيام التصوير".



خوف أحمد أمين من الكسل والغرور

ولفت أحمد أمين: "بخاف من الكسل والغرور بس الحمد لله موصلتش لمرحلة الفوبيا من أي شيء".

وتابع: "لو رجع بيا الزمن أحب أعيش في أيام لطيفة وذكريات حلوة وبنت حلال، لكن مفيش حاجة أحب أغيرها".



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في وقت سابق، نشر الفنان أحمد أمين مقطع فيديو له عبر حسابه على تويتر ظهر خلاله وهو يعزف على آلة العود بمهارة.

وعلق أحمد أمين على الفيديو قائلا: فيديو من أربع سنين.. علاء اسماعيل طلب مني اسجل اغنية لبنته.. والموضوع قلب مهزلة".

وشارك الفنان أحمد أمين في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الصفارة المكون من 15 حلقة، والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا.

مسلسل الصفارة



مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوى محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.