الجمعة 26 مايو 2023
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رياضة

جهاد جريشة: باملاك تيسيما حكم نزيه وعادل وبيريرا لم يقدم شيئا حتى الآن

باملاك تيسيما, فيتو
باملاك تيسيما, فيتو

قال جهاد جريشة، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قام مؤخرًا بالاعتماد على الحكام الشباب، وظهروا بمستوى طيب خلال البطولات القارية، منهم معتز الشلماني الذي تم تعيينه لإدارة لقاء الذهاب بين الأهلي والوداد الرياضي المغربي.

وأضاف جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "معتز إبراهيم الشلماني يسير بشكل طيب، ولا يتم مجاملته مطلقًا، وتعيينه لنهائي إفريقيا خطوة كبيرة من أجل المشاركة مستقبلًا في البطولات العالمية".

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وتابع: "باملاك تيسيما حكم نزيه ويطور من نفسه باستمرار ويتميز بالعدالة، وهو من أبرز حكام الصف الأول داخل قارة إفريقيا مع مصطفى غربال، وأتوقع أن ينجح الحكم الأثيوبي في إدارة مواجهة الإياب بين الأهلي والوداد".

وزاد: "الكاف في الفترة الماضية، يبعد أي حكم مثير للجدل عن إدارة المباريات، وأتحدث بمنتهى الشفافية عن باملاك".

وأكمل: "عصام عبدالفتاح مشرفا على حكام دول شمال افريقيا داخل لجنة الحكام بالكاف، وهو يرشح الحكام للظهور في المباريات الكبيرة".

وأردف: "تقييم فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية، سيكون من بداية الموسم الجديد، وهو ليس له دورا في اختيار محمد معروف وعمرو الشناوي في كأس العالم للشباب".

واستطرد: "محمد معروف حكم متميز منذ فترة طويلة، وليس نتاج عمل رئيس لجنة الحكام في الوقت الراهن، وبيريرا يمتلك خبرات كبيرة، ولكن هناك بعض الأمور لا يعلم عنها شيئًا ولم يقدم أي تطور واضح بشأن منظومة التحكيم في مصر".

وأشار جريشة إلى أنه مؤخرا تم استبعاده من ترشيحات دورة المحاضرين التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وهو ما اضطره للخروج والمطالبة بحقه، وتفجرت أزمة كبيرة لم يكن يعلم عنها فيتور بيريرا شيئا.

وحول تواجد أمين عمر في نهائي كأس زامبيا، قال جريشة، أنه قد يكون من ترشيح الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهو حكم مميز ونتمنى له التوفيق.

 

دوري ابطال افريقيا

 أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى والوداد المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى حكم الساحة الاثيوبى باملاك تسيما في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم 11 يونيو المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.


النهائي الثاني لباملاك تسيما بين الأهلى والوداد المغربي والثالث له مع الأهلى


أدار تيسيما مباراة الأهلى أمام الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2017 والتى تعادل فيها الأهلى بهدف لكل فريق، ورفض احتساب ركلة جزاء شهيرة للمغربى وليد أزارو قبل أن يخسر المارد الأحمر اللقب فى النهاية.

دورى أبطال إفريقيا، تسيما يدير نهائي البطولة بين الأهلي والوداد للمرة الثانية

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