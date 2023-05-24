ترشيح وزير الشباب والرياضة لفترة جديدة بعضوية مجلس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

رشحت اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالرياضة والشباب والثقافة في الاتحاد الأفريقي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثل الدولة المصرية لفترة جديدة بعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، نظرًا للمجهودات الكبيرة التي قام بها وزير الشباب والرياضة خلال الفترة الأخيرة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى القاري والدولي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن ترشيحه هذا لعضوية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يعكس ثقة المؤسسات والهيئات الدولية في الكوادر والإمكانات المصرية، حيث أصبحت مصر أقوي وذات ثقل ومصداقية كبيرة لدى المجتمع الدولي على مستوى الرياضة وفي مجال مكافحة المنشطات، بفضل الدعم الذي تتلاقاه الرياضة من القيادة السياسية، وكذا التأكيد على الريادة المصرية داخل القارة الأفريقية.

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أشار"صبحي" إلى أن مصر أصبحت رائدة في مجال الرياضة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت تسير على الطريق الصحيح لتطوير وتنفيذ برنامج قوي وفعال لمكافحة المنشطات، وتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في مجال مكافحة المنشطات.

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة نحو تعزيز نظام مكافحة المنشطات على المستويين الإفريقي والدولى، واستمرار التعاون المثمر في مختلف النواحى، لخدمة أنشطة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وحماية نزاهة الرياضة وضمان تهيئة ظروف متكافئة للمنافسة لكافة الرياضيين.

من ناحية أخرى، تواصل وزراة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة، فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية للنشء بالمدينة الشبابية بالغردقة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

تأتي المعسكرات في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة في الاهتمام بالنشء من النواحي (التثقيفية والترويحية والرياضية) لتعزيز المواطنة وروح الانتماء وصقل قدراتهم واكتشاف مواهبهم وتوجيهها في المسار الصحيح، بالإضافة إلى الاستفادة من أوقات فراغهم، وتنمية المهارات القيادية والحياتية لدى النشء،وغرس القيم الإيجابية والاعتماد على النفس والإيثار.

الشباب والرياضة تواصل فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية للنشء، فيتو

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ 9 أفواج كمرحلة أولى، وتنفذ حاليا المرحلة الثانية خلال الفترة من 21 مايو إلى 6 يوليو بالمدينة الشبابية بالغردقة بإجمالي 4 أفواج بمشاركة 1500 من النشء.

الشباب والرياضة تواصل فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية للنشء، فيتو

وخلال فاعليات الفوج العاشر المشارك به النشء من محافظتى كفر الشيخ وبنى سويف، نظمت زيارة للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والذى يعد محاكاة طبيعية للحياة البحرية حيث تمكن المشاركين من رؤية ومراقبة المخلوقات البحرية من خلال الأحواض المختلفة، ثم توجهه المشاركين إلى منزل الدكتور حامد جوهر رئيس أول محطة بحرية للأحياء المائية على ساحل البحر الأحمر ومشاهدة أنواع الأسماك المختلفة بالبحر الأحمر وكذلك أنواع الطيور المهاجرة التى تهاجر لساحل البحر الأحمر كل عام وانتهت الجولة بالتعرف على المعهد والأبحاث العلمية التى تقام بالمعهد، كما يقوم المشاركين بممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بملعب المدينة الشبابية على شاطئ البحر، بالإضافة إلى جولة حرة بمدينة الغردقة وذلك للتعرف على أهم المعالم السياحية بها.

الشباب والرياضة تواصل فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات الصيفية للنشء، فيتو

من ناحية أخرى، ساهمت طلائع الفرق الكشفية في وزراة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء؛ في تقديم المساعدات الإنسانية واستقبال الأشقاء السودانيين القادمين لمعبر كركر في أسوان.

تأتي هذا المشاركة والمساهمة الإنسانية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، بالتعاون مع المحافظة على تنظيم نقطة استقبال بالمعبر لاستقبال الأطفال الوافدين مع ذويهم.

طلائع كشافة وزارة الشباب والرياضة يشاركون في استقبال السودانيين بمعبر كركر بأسوان، فيتو

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدور المجتمعي لطلائع الفرق الكشفية بالوزارة في التعامل والتعاون مع أشقائهم من السودان في أزمتهم الإنسانية، وكذلك دورهم في التعامل مع الأزمات والكوارث ومختلف الظروف التي تطرأ علي الساحة.