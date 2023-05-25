الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ ندوة عن القيم الأخلاقية المفقودة بالمجتمع

جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ندوة توعية أسرية عن القيم الأخلاقية المفقودة بالمجتمع، وذلك ضمن خطة اندية الفتاة والمرأة بمركز شباب الفتاتيح،  والتي تنفذها ادارة تنمية الشباب بالمديرية.


وأدار الندوة الدكتور مصطفى محمود دكتور بكلية الخدمة الاجتماعية حيث تناولت عدة محاور أهمها تحلي الفرد بالأخلاق الحميدة التي نادت بها الكتب السماوية، والتي هي أهم قواعد بناء المجتمعات الصالحة وعلى أساسها تتقدم الأمم  وتناولت مفهوم الأخلاق السليمة والتمسك بها موضحة مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة، وأهمية درو الأسرة في تربية النشء وغرس القيم الاأخلاقية في الابناء لصلاح المجتمع.

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وفي سياق متصل واستمرارا لتنفيذ  فعاليات التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية  حياة كريمة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تم تنفيذ (مركز شباب المحاميد بحري - مركز شباب النواصر - مركز شباب توماس - عافيه 1) خلال الفترة 15/5/202‪3حتي 15/7/2023.

و أشار صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، أن المشروع يستهدف القري والمناطق التي  لا يوجد بها مراكز شباب او اندية لتمكين ابناء القري المحرومة من ممارسة الانشطة  الرياضية في ظل  المبادرة الرئاسية  حياة كريمة، بهدف وصول الرياضة لكافة فئات المجتمع، وذلك من منطلق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وينفذ التدريب تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير ادارة الرياضة بالمديرية  وإشراف جمال عبدالناصر

 

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