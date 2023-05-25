الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

تحرير 156 محضر مخالفات تموينية في الدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

شنت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، حملات تموينية  على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 156 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، تقرر إحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها.


وأوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن شربين، ونبروه، ودكرنس، ومنية النصر، وتمى الأمديد، وأجا، والمطرية، وبلقاس، والمنصورة، وميت غمر، والسنبلاوين، على مدار يومين.

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خلال اليوم الأول تم ضبط 87 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وخلال اليوم الثاني تم ضبط 69 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وكانت المحاضر التي تم تحرريرها عبارة عن محاضر نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتصرف فى دقيق بكمية قدرها 16 شيكارة ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين وتوقف عن الإنتاج وعدم إعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع بدون بيانات وبدون فواتير وبيع بأزيد من السعر الرسمي وذبح خارج السلخانة ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسميه وقد تم التحفظ على44 باكتة مكرونه زنه الكيس الواحد 400 جرام و8 باكتات دقيق قمح و20 شيكارة معجون و15 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد البيان، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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