الصيدلة في صحة الدقهلية تنظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي
أعلنت الصيدلة بصحة الدقهلية تنظيم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي.
وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبتكليفات من الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة برفع كفاءة الكوادر الطبية.
حيث نظمت إدارة الصيدلة بقاعة الاجتماعات بمديرية الصحة، ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي وذلك تحت إشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة أشواق أحمد السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة.
حاضر بالورشة الدكتور خالد فهمى محاضر بالجمعية الأمريكية لطوارئ القلب والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم بالتنسيق مع الدكتورة ريهام علاء منسق دورة الحقن الأمن ومفتش الصيدلة الإكلينيكية وبمشاركة نحو 59 صيدليا من مختلف الإدارات والمستشفيات التابعة .
وقالت الدكتورة أشواق أحمد السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة إن الدورة تضمنت مهارات إنعاش القلب والرئتين للبالغين والأطفال والرضع مشيرًا إلى أنها تأتى ضمن خطة متكاملة للتدريب والتأهيل المستمر لأعضاء الفريق الطبى.
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