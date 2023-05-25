الصيدلة في صحة الدقهلية تنظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي

أعلنت الصيدلة بصحة الدقهلية تنظيم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي.

ورشة عمل للصيادلة بصحة الدقهلية، فيتو





وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبتكليفات من الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة برفع كفاءة الكوادر الطبية.

ورشة عمل للصيادلة بصحة الدقهلية، فيتو

حيث نظمت إدارة الصيدلة بقاعة الاجتماعات بمديرية الصحة، ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي وذلك تحت إشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة أشواق أحمد السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة.

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ورشة عمل للصيادلة بصحة الدقهلية، فيتو

حاضر بالورشة الدكتور خالد فهمى محاضر بالجمعية الأمريكية لطوارئ القلب والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم بالتنسيق مع الدكتورة ريهام علاء منسق دورة الحقن الأمن ومفتش الصيدلة الإكلينيكية وبمشاركة نحو 59 صيدليا من مختلف الإدارات والمستشفيات التابعة .

ورشة عمل للصيادلة بصحة الدقهلية، فيتو

ورشة عمل للصيادلة بصحة الدقهلية، فيتو

ورشة عمل للصيادلة بصحة الدقهلية، فيتو

ورشة عمل للصيادلة بصحة الدقهلية، فيتو

ورشة عمل للصيادلة بصحة الدقهلية، فيتو

وقالت الدكتورة أشواق أحمد السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة إن الدورة تضمنت مهارات إنعاش القلب والرئتين للبالغين والأطفال والرضع مشيرًا إلى أنها تأتى ضمن خطة متكاملة للتدريب والتأهيل المستمر لأعضاء الفريق الطبى.