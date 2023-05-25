الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه استعدادا للقمة المنتظرة أمام تشيلسي، المقرر لها مساء اليوم الخميس، بملعب أولد ترافورد، بالمباراة المؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي - البريميرليج.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى نقطة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويصبح رابع الأندية المتأهلة للبطولة القارية.

تشكيل مانشستر يونايتد وتشيلسي

وضم تشكيل الشياطين الحمر:

ديفيد دي خيا - وان بيساكا - رافائيل فاران - لينديلوف - لوك شاو - كاسيميرو - كريستيان إريكسن - أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو - أنتوني مارسيال.

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في المقابل، ضم تشكيل تشيلسي كالتالي:

كيبا - سيزار أزبيليكويتا - ويسلي فوفانا - تشالوباه - هال - كالاجر - إنزو فيرنانديز - تشوكويميكا - مودريك - كاي هافيرتز - مادويكي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 69 نقطة، فيما يقع البلوز تشيلسي بالمركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع ميسي ونيمار

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إبرام صفقة مزدوجة، ستحدث ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة إل ناسيونال الكتالونية، فإن نادي مانشستر يونايتد وضع خطة محكمة للتعاقد مع الثنائي ميسي ونيمار نجمي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات المقبل.

وينتهي تعاقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، فيما يمتد عقد زميله نيمار حتى 2025.

وأعطى إريك تين هاج بالفعل الضوء الأخضر لمسؤولي مانشستر يونايتد لبدء المفاوضات مع البرازيلي نيمار أولا لاستقدامه إلى أولد ترافورد، حيث ترى إدارة الشياطين الحمر أن التعاقد مع نيمار سيكون القطعة الأساسية لإغراء ميسي لارتداء قميص مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من استمرار عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت بالفعل خطوات التفاوض مع النادي الفرنسي للتعاقد مع نيمار.

وترى إدارة النادي الإنجليزي أن وجود نيمار سيسهل من مهمة الحصول على توقيع ميسي؛ بسبب العلاقة الجيدة التي تجمع الثنائي منذ أن تزاملا معا في برشلونة.

ويسعى مانشستر يونايتد لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في مشروعه لإعادة بناء النادي الذي سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويريد العودة ليكون المنافس الرئيسي في الدوري الممتاز.

يذكر أن قائد الأرجنتين، الذي سيبلغ عامه الـ 36 الشهر المقبل، تلقَّى عرضًا رسميًا من الهلال السعودي، في ظل أنه لم يمدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ولم يحصل ميسي على أي عروض رسمية حتى الآن، باستثناء العرض السعودي الضخم.