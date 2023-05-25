الخميس 25 مايو 2023
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رياضة

مدرب مانشستر يونايتد يكشف خطته في الانتقالات الصيفية

تين هاج، فيتو
تين هاج، فيتو

أعرب إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن ثقته في تنفيذ الشياطين الحمر لخططهم الخاصة بالانتقالات في الصيف، بغض النظر عن مصير ملكية النادي.

ويأتي ذلك في ظل وجود محادثات بشأن الاستحواذ على مانشستر يونايتد، مع إعلان أسرة جليزر التفكير في بيع النادي في شهر نوفمبر الماضي.

مدرب مانشستر يونايتد 

وقال تين هاج لشبكة "سكاي سبورتس": "نضع طاقتنا وتركيزنا على الموسم الجاري، ولكن نخطط بالطبع من أجل المستقبل والموسم المقبل، هذا ما يتوجب علينا فعله، نتحدث مع قسم الكشافين والتعاقدات والمسؤولين ومع اللاعبين بالطبع".

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وعن إمكانية تحرك اليونايتد لأهدافه في الصيف في حال لم تتغير ملكية النادي، أكمل: "أعتقد ذلك، أتيت هنا في نهاية الموسم الماضي، وتحدثنا عما يمكننا القيام به في قائمة الفريق، وما يمكننا القيام به في الانتقالات".

وأتم: "أكد النادي العام الماضي على قدرته على القيام بذلك، وبالتالي بالنسبة لي لم يتغير شيء، يمكننا القيام بالأمر ذاته هذا الصيف".

 

يلتقي اليوم الخميس، فريق مانشستر يونايتد نظيره أمام تشيلسي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق تشيلسي، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

ومن المتوقع خوض مانشستر يونايتد التشكيل بضم كالتالي: 
في حراسة المرمى: دي خيا.

في خط الدفاع: لوك شاو، فيكتور ليندلوف، رافائيل فاران، وان بيساكا.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، كاسيميرو.

في خط الهجوم: جادون سانشو، أنتوني مارسيال، أنتوني.

بينما جاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: تشالوباه، تياجو سيلفا، بادياشيلي، تشيلويل.

في خط الوسط: كانتي، إنزو فيرنانديز، جالاجير.

في خط الهجوم: مودريك، هافرتز، مادويكي.

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