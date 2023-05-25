الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

فريق من الإسعاف يسلم نصف مليون جنيه بحوزة مصابين لأصحابها

فريق من الإسعاف يسلم
فريق من الإسعاف يسلم مبلغ نصف مليون جنيه, فيتو

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن تسليم مبلغ مالي يقارب النصف مليون جنيه، إلى مسئولي شركة أدوية، كان قد عثر عليها فريق من المسعفين.

وقالت هيئة الإسعاف: إنه في لفتة متكررة أصبحت سمة مميزة وعلامة مصاحبة لأطقم الإسعاف أينما حلوا أو تواجدوا، قامت أحد الأطقم الإسعافية بمدينة السادس من أكتوبر بتسليم أمانات بقيمة مالية تقارب النصف مليون جنيه عبارة عن مبالغ نقدية وشيكات بنكية ترجع ملكيتها الي شركة أدوية طبية كانت بحوزة ثلاثة من  المصابين في حادث مروري.

وسارعت الأطقم الإسعافية فور إسعاف المصابين وإيداعهم مستشفى زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، لتسليم المبلغ المالي إلى مسئولي الشركة.

-إعلانات-


وتقدمت الهيئة بالشكر والتقدير للأطقم الإسعافية، التي كانت ضمائرها حاضرة سواء في سرعة الاستجابة لإنقاذ المصابين، أو في حفظ الأمانات المصاحبة لهم وتسليمها

 وضم فريق الإسعاف المسعف  محمد محمود مصطفى، وفني قيادة مركبة إسعافية  فتحي عبدالفتاح محمد.

 


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسعاف المصرية هيئة الإسعاف المصرية مستشفي زايد التخصصي مدينة السادس من أكتوبر مستشفى زايد

مواد متعلقة

وزير الصحة: تفعيل 31 وحدة قسطرة في مبادرة جلطات القلب تعمل على مدار الـ 24 ساعة

وزير الصحة يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بتطوير المنظومة الصحية والدوائية

وباء أكثر فتكًا من كوفيد، الصحة العالمية تحذر من مرض إكس

الأكثر قراءة

أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

مش هيقدر يمشي، تطور خطير في حالة الفنان أحمد إبراهيم الصحية

9 أهلاوية خارج حسابات كولر أمام طلائع الجيش

انتهاء تصحيح مادتي اللغة العربية والرياضيات للشهادة الإعدادية في الدقهلية

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا ترصده لأول مرة، إعصار حلزوني في القطب الشمالي

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

استجابة لدعوة الأوقاف.. صيغة الصلاة على النبي بعد الجمعة بمساجد مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية