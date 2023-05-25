فريق من الإسعاف يسلم نصف مليون جنيه بحوزة مصابين لأصحابها

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن تسليم مبلغ مالي يقارب النصف مليون جنيه، إلى مسئولي شركة أدوية، كان قد عثر عليها فريق من المسعفين.

وقالت هيئة الإسعاف: إنه في لفتة متكررة أصبحت سمة مميزة وعلامة مصاحبة لأطقم الإسعاف أينما حلوا أو تواجدوا، قامت أحد الأطقم الإسعافية بمدينة السادس من أكتوبر بتسليم أمانات بقيمة مالية تقارب النصف مليون جنيه عبارة عن مبالغ نقدية وشيكات بنكية ترجع ملكيتها الي شركة أدوية طبية كانت بحوزة ثلاثة من المصابين في حادث مروري.

وسارعت الأطقم الإسعافية فور إسعاف المصابين وإيداعهم مستشفى زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، لتسليم المبلغ المالي إلى مسئولي الشركة.

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وتقدمت الهيئة بالشكر والتقدير للأطقم الإسعافية، التي كانت ضمائرها حاضرة سواء في سرعة الاستجابة لإنقاذ المصابين، أو في حفظ الأمانات المصاحبة لهم وتسليمها

وضم فريق الإسعاف المسعف محمد محمود مصطفى، وفني قيادة مركبة إسعافية فتحي عبدالفتاح محمد.