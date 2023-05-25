هدف رونالدو في الشباب يفوز بجائزة الأفضل بجولة الدوري السعودي (فيديو)

فاز هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر، الذي سجله في مرمى الشباب، بجائزة الأفضل في منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين - الدوري السعودي، إذ قاد الدون فريقه إلى فوز مثير على الشباب (3-2)، بعدما سجل هدف الحسم.

هدف رونالدو الفائز بجائزة الأفضل

أعلنت نتيجة تصويت أهداف الجولة 28 من دوري روشن السعودي، والتي تنافس عليها 3 لاعبين، من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.

وطرح دوري روشن 3 أهداف على الجماهير، عبر استفتاء، لاختيار هدف الجولة، من بين هدف رونالدو في شباك الشباب، وهدف رومارينهو في مرمى الباطن، وهدف جوانكا في النصر.

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ووفقا للحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على "تويتر"، فقد حصد هدف رونالدو 43% من أصوات المشاركين في الاستفتاء، فيما جاء هدف رومارينهو في المركز الثاني بعدما نال 32.8% من الأصوت، وأخيرا هدف جوانكا في مرمى النصر حصل على 24.2% في المركز الثالث.

🌟 كـريـسـتـيـانـو رونـالــدو 🌟



الفائز بـ ‌#هدف_الجولة⁩ الـ28 👏https://t.co/s7YDTMR5io pic.twitter.com/BTio6BvZez — دوري روشن السعودي (@SPL) May 25, 2023

تصريحات كريستيانو رونالدو

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.

وأضاف: "الدوري السعودي يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم".

وعن مباراة النصر والشباب قال: "شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة".

واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".