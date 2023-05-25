وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع العمل بالخارجة الثانوية الصناعية (صور)

أجرى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس جولة تفقدية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية يرافقه وصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية والتعليم الصناعى بالمديرية.

وخلال الزيارة تابع وكيل تعليم الوادي الجديد، أعمال الامتحانات العملية لطلاب الدبلوم بالمدرسة والتى بدأت مطلع الأسبوع الجارى.

وحرص مدير التعليم، على التحدث مع طلاب المدرسة وحثهم على ضرورة الجد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج ومن أجل أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها على مر السنوات.

-إعلانات-

وتفقد سيد، قسم الطاقة الشمسية بالمدرسة والذى جرى افتتاحه ضمن مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للتوجه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيف واقتصادى ودائم لتوليد الكهرباء وأحد المحاور الهامة فى التنمية على أرض المحافظة.

وجرى تجهيزه بمعمل وورشة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتي تتماشى مع متطلبات العصر نحو استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها على الوجه الأمثل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ