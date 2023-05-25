أشرف صبحي يهنئ عمر عصر بإنجازه التاريخي في بطولة العالم لتنس الطاولة

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لإنجازه وتأهله التاريخي لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا، بعد فوزه علي الكرواتي توميسلاڤ بوكار بنتيجة 4-0.

رسالة وزير الشباب والرياضة لبطل تنس الطاولة عمر عصر

ووجه أشرف صبحي رسالة للبطل المصري عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، قائلا: "كل الفخر والاعتزاز والتقدير والامتنان ببطل منتخبنا القومي لتنس الطاولة، وإنجازه التاريخي، وتأهله لربع نهائي بطولة العالم بجنوب أفريقيا، وأود أن أشيد أيضًا بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، ونتمني كل التوفيق للمنتخب والجهاز الفني في قادم المنافسات والفعاليات".

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أشار الوزير إلي أن الرياضة المصرية على مستوى المنتخبات والألعاب الفردية، تُبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.



ويلتقي غدًا عمر عصر المصنف الأول عالميًا الصيني فان زي دونج في ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة في تمام الساعة 3:40 مساءً.

فيما أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد الدمياطي مدير عام الإدارة العامة لإعداد الكوادر والقيادات الرياضية لاستقبال بعثة منتخب مصر لألعاب القوي بمطار القاهرة الدولي عقب وصولهم بعد المشاركة في البطولة العربية لالعاب القوي تحت 23 سنة.

استقبال منتخب ألعاب القوى

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تمكن من حصد 18 ميدالية متنوعة في ختام البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة، والتي أُقيمت بتونس خلال الفترة من 20 وحتى 24 مايو الحالي.

الشباب والرياضة تستقبل أبطال ألعاب القوى،

وجاءت الميداليات كالتالي: 9 ميداليات ذهبية و3 ميدالية فضية و6 ميدالية برونزية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، علي مستوي لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى، مؤكدًا أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالًا لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وتقدم رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير والمستمر لألعاب القوي المصرية، مقدمًا أيضًا الشكر لكل العاملين بمنظومة ألعاب القوى المصرية شكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير من مدربين وأولياء أمور وأندية.

من ناحية أخرى، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، منافسات دور الـ8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة المركزية لتنمية الشباب "مكتب قادرون باختلاف"، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن دوريات ذوي الإعاقة السمعية في كرة القدم والسلة من الأنشطة التي نحرص على دعمها بشكل كامل، ونسعى إلى التوسع في كافة الأنشطة التي تخدم ذوي الهمم في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم.

انطلاق منافسات دور الـ8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، فيتو

يهدف إقامة دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.

انطلاق منافسات دور الـ8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، فيتو

وتم تقسيم الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولي محافظات "القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة"، وضمت المجموعة الثانية محافظات "بني سويف، القاهرة، بور سعيد، كفر الشيخ"، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة الي دور الأربعة حيث يقام بنظام خروج المغلوب.

وتتشكل اللجنة المنظمة للبطولة من الدكتور هشام أحمد على رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، وأميره على، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كلا من محمود إبراهيم، وخالد أحمد، وحسام عبد المنعم، وأحمد محمود على، وآلاء خالد، وأحمد محمود فهمي.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثالثة من الدوري شارك فيها 19 محافظة، وتم تقسيم المحافظات إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٥ منتخبات، ماعدا المجموعة الأولى، والتي ضمت ٤ محافظات (القليوبية، المنوفية، بورسعيد، الأقصر).

وضمت المجموعة الثانية محافظات (بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء).