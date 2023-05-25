الشباب والرياضة تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات.

ويتم ذلك من خلال تقديم عدد من التدريبات والفعاليات للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.

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ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية لتبني ودعم الكيانات الشبابية والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في كل المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم في شتي المجالات.

مواعيد مبادرة رواد تحيا مصر للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مواعيد وأماكن تدريبات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية والتي جاءت كالتالي:

• القاهرة:

- يوم 30 مايو: مركز شباب السيدة زينب

- يوم 31 مايو: مركز شباب حلمية الزيتون

• الدقهلية:

- يوم 29 مايو: التنمية الشبابية بإستاد المنصورة

- يوم 30 مايو: نادي الحوار الرياضي

• كفر الشيخ:

- يوم 28 مايو: مركز شباب كفر الشيخ

• البحيرة:

- يوم 28 مايو: مركز شباب قرية 6 أكتوبر

• الشرقية:

- يوم 28 مايو: مركز شباب كفر الحصر



• الفيوم:

- يوم 31 مايو: قاعة مديرية الشباب والرياضة

• قنا:

- يوم 28 مايو: مدينة قنا

• السويس:

- يوم 1 يونيو: مركز شباب فيصل

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ''اليونيسف"، أولي فعاليات الورشة التدريبية من برنامج التعليم المدني لمرحلة لنشء، علي مدار يومين، بمركز شباب حلمية الزيتون بالقاهرة، بمشاركة ٥٠ طليعًا وطليعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة.

وينفذ البرنامج في مرحلته الأولي داخل 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء )، حيث من المقرر أن يصل البرنامج الى 3 آلاف مشارك من النشء في الفئة العمرية من 12 لــ 18 عاما، والشباب في الفئة العمرية من 18 لــ 35 عاما داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات سالفة الذكر، مع دمج نسبة 30% من المشاركين من غير المصريين المقيمين في مصر.

الشباب والرياضة تطلق أولي الورش التدريبية من برنامج التعليم المدني بالتعاون مع اليونيسيف، فيتو

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، على الإهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بكافة انشتطها وبرامجها، منها برنامج التعليم المدني الذي يُعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا، نهجًا رائدًا تتصف به الوزارة لإعداد جيلًا واعيًا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع ان يحمل لواء وطنه الى الاجيال القادمة، التركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.



ويتضمن البرنامج أيضًا:" دمج فكرة التعلم بالممارسة الفعلية لمحتوياته، ويقدم للمشاركين معلومات ويكسبهم مهارات حول المشاركة، المواطنة، التنمية، الدولة، والحقوق والمسئوليات" من خلال مجموعة من مُنشطي التعليم المدني أعدتهم وزارة الشباب والرياضة يتمتعون بمهاراتهم المتميزة في إدارة ورش البرنامج والمحتوى المقدم.