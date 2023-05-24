مدرب مانشستر يونايتد يرد على إمكانية ضم نيمار في الصيف

رد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة بشأن السعي لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان.



مانشستر يونايتد يرد على الاهتمام بنيمار

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي، ردا على أحد المراسلين: "عندما يكون لدينا أخبار ومعلومات مؤكدة، سنقوم بالإعلان عنها".

وارتبط اسم نيمار (31 عاما) بأكثر من فريق إنجليزي في الفترة الأخيرة مثل تشيلسي ونيوكاسل ومانشستر يونايتد.

وينتهي تعاقد النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2025.

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وتردد أن إدارة باريس تسعى للتخلص من نيمار بسبب كثرة إصاباته على مدار 6 مواسم منذ انضمامه قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ويبتعد نيمار عن الملاعب منذ أواخر فبرايرالماضي بسبب إصابة في كاحل القدم، استلزمت عملية جراحية.

وقبل إصابته، قدم نيمار أداء رائعا منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل 18 هدفا إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في 29 مباراة.

صراع انجليزي على ضم نيمار

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن هناك مناقشات متبادلة بين باريس سان جيرمان وإدارة مانشستر يونايتد بشأن إمكانية انتقال نيمار للنادي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن هناك عدة أندية تتسابق على ضم نيمار، 31 عاما، إلا أن المانيو، يبدو الأقرب لضمه.

واوضحت أن كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، وزميل نيمار في منتخب البرازيل، يحاول إقناع مهاجم سان جيرمان بمشروع مانشستر يونايتد.

وأكدت "ليكيب": "لكن يبدو أن الصفقة لن تكون سهلة، فإدارة مانشستر يونايتد لا تعاني من أزمة مالية، لكنها تتحفظ على راتب نيمار أو سداد مقابل مالي كبير لضمه".

وأشارت إلى أن النجم البرازيلي يفكر حاليا في مغادرة سان جيرمان، والبحث عن مغامرة كروية جديدة، مثلما فعل صديقه ليونيل ميسي بانتقاله من برشلونة إلى النادي الباريسي في صيف 2021.

واختتمت الصحيفة الفرنسية تقريرها بأن ناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، يترقبان أيضا مصير نيمار.

وفشلت إدارة نادي باريس سان جيرمان، في أول محاولاتها من أجل بيع نيمار دا سيلفا، في الصيف الحالي.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن فريق نيوكاسل يتطلع إلى التعاقد مع نيمار دا سيلفا، الذي توترت علاقته بإدارة ناديه الفرنسي في الفترة الحالية.

وتقترب الصفقة من الفشل بسبب العامل المادي الكبير الذي يطلبه نيمار صاحب الـ31 عامًا.

واستقر مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على خطة الاستغناء عن البرازيلي نيمار جونيور، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هتاف الجماهير ضد نيمار

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن نيمار، فقد الرغبة تمامًا في ارتداء قميص باريس سان جيرمان مجددًا، خاصة بعد الأحداث الأخيرة بهتاف الجماهير ضده أمام منزله.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب البرازيلي أبلغ المقربين منه أن هذه الواقعة كانت المحطة الأخيرة في علاقته مع باريس سان جيرمان، وتفقده أي رغبة في الاستمرار.



ا لدوري الإنجليزي وجهة نيمار القادمة

ورجحت "لو باريزيان" أن يكون الدوري الإنجليزي، الوجهة المقبلة، لمهاجم برشلونة السابق.

ولفتت إلى أن النادي الباريسي على استعداد تام لتحمل جزء من راتب نيمار، حال رحيله على سبيل الإعارة، أو البيع النهائي.

وأوضحت أن النجم البرازيلي يعاني حاليًا من ضعف لياقته البدنية؛ بسبب ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب منذ إجراء جراحة في الكاحل، كما يتقاضى راتبًا ضخمًا، ما يشكل عقبة أمام أي نادٍ يريد ضمه.

وينتهي تعاقد نيمار مع باريس في صيف 2025، ويقال إن هناك بندًا يسمح بتمديده تلقائيًا حتى 2027.



هل يعود نيمار لبرشلونة؟

وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على قناته بشبكة "يوتيوب": "ما يمكننا قوله في الوقت الحالي إن باريس ناقش داخليًا رحيل نيمار المحتمل وهو أمر مطروح هذا الصيف".

وأضاف: "يبدو أنها المرة الأولى التي يكون خلالها نيمار مطروحًا للبيع منذ انضمامه إلى باريس. هناك فرصة سانحة لرحيله.. لكن أين سيذهب؟.. لا شيء واضح حتى الآن".

وتابع: "ليس هناك أي شيء متقدم بشأن عودة نيمار إلى برشلونة، ولن يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل".

وواصل خبير الانتقالات: "سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن نيمار من اتخاذ هذه الخطوة المحتملة والعودة إلى برشلونة".

واختتم: "يعد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حلًا مثيرًا لمستقبل نيمار؛ لأنه قد يكون فرصة لبعض الأندية".

وقالت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية، إن برشلونة لن يرفض عودة نيمار، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن ذلك لن يحدث إلا في حالة الموافقة على شروط البارسا.

ويشترط برشلونة أن تكون عودة نيمار على سبيل الإعارة، مع استغناء اللاعب عن جزء كبير من راتبه، أو موافقة باريس سان جيرمان على دفعه أثناء الإعارة.

وسبق أن زعمت تقارير بأن برشلونة مستعد للتخلص من عدة أجنحة هجومية هذا الصيف لتوفير أموال مثل رافينيا، وفيران توريس، وأنسو فاتي، بالإضافة إلى احتمالية بيع عبد الصمد الزلزولي، إذا حصل على عرض مناسب.