خبير اقتصادي: الدولار الرابح الأكبر من الأزمة الروسية الأمريكية

الديون الامريكية، قال الدكتور صلاح هاشم الخبير الاقتصادي إن تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها بعد أن طالبت برفع سقف الدين لن يؤدى إلى إضعاف نفوذ الدولار كعملة احتياطية فى العالم بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بل إن الرابح الأكبر من هذه الأزمة هو الدولار نتيجة بيع الأسلحة وبالتالي إضعاف نفوذ الدولار أمر مستبعد.



الدولار الرابح الأكبر من الأزمة الروسية الأوكرانية

الديون الأمريكية، وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن ما يؤثر على الدولار بشكل فعلي هو التحالفات التى ظهرت ضد الدولار من جانب الصين وروسيا وهو مؤشر من الممكن أن يؤثر على الدولار بالسلب وهذا الأمر تحكمه مجموعة من التغييرات مع الوضع فى الاعتبار أن أمريكا ما زال أمامها فرصة زمنية لسداد الديون باعتبارها أكبر قوة اقتصادية وعسكرية فى العالم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أعادت مفهوم القطب الأوحد من جديد خاصة وأن روسيا والصين لديهم أزمات كثيرة وبالتالى غير مؤهلين أن يكونوا القطب الثانى.

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تحالف عربى خليجى لتوحيد العملة العربية

الديون الأمريكية، وتابع: مصر بدأت خطوات استباقية من خلال التحالفات المجابهة للدولار مثل مجموعة بريكس وهذا الأمر مؤشر جيد ولو كان هناك تحالف عربى عربى وهذا ما تم طرحة الأيام الماضية بإقامة تحالف عربى خليجى لتوحيد العملة العربية وهذا من شأنه تخفيف أزمة الدولار ولكن لا ينهى المشكلة بشكل كامل هذا التحالف سيقوى فى حالة انضمام دول مثل ايران وروسيا والصين وهذا هو الضمان الوحيد لعودة قيمة الجنيه.

ويذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين كانت قد أطلقت تحذيرا من أنه لن تتمكن الحكومة من سداد الديون حتى أوائل يونيو المقبل، مما قد يؤدي إلى كارثة على المستوى الوطني والعالمي، وحثت البيت الأبيض بقيادة جو بايدن والكونجرس الذي يجلس على رأس قيادته كيفين مكارثي لاتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الديون الأمريكية.



أزمة سقف الدين الأمريكي

ولا تزال إدارة بايدن عالقة في مواجهة مع الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية، وذلك قبل أسبوعين فقط من الخط الأحمر قبل تخلف أمريكا عن الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى.

وفرضت الحكومة الأمريكية في الكونجرس حد اقتراض قدره 31.4 تريليون دولار في يناير، وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن البلاد قد تنفد من السيولة النقدية في وقت مبكر من 1 يونيو إذا لم يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من الوصول إلى صفقة لرفع سقف الديون.

فماذا

حدث منذ ذلك الوقت

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس في 16 مايو لمناقشة سقف الديون، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، حيث قال بايدن، في مؤتمر صحفي إن أعضاء إدارته سيواصلون الاجتماع حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي يوم 17 مايو إنه وزعماء الكونجرس واثقون من التوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن السداد، مضيفا: "سنجتمع معًا لأنه لا توجد طريقة بديلة وأن المفاوضات تتمحور حول المضي قدما في الميزانية وليس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدفع ديونها أم لا، وتابع بايدن في وقت آخر: "أمريكا ليست أمة ميتة.. نحن ندفع فواتيرنا.. لم تتخلف الأمة عن سداد ديونها ولن تفعل ذلك أبدًا وسنواصل هذه المناقشات مع قادة الكونجرس في الأيام المقبلة حتى نتوصل إلى اتفاق".

وعقب المناقشات التي جرت يوم الثلاثاء 16 مايو، أكد مكارثي ما هو "خطه الأحمر" بشأن مفاوضات سقف الديون، قائلا: متطلبات العمل للبرامج بما في ذلك الرعاية الاجتماعية والمساعدة الطبية.

ما هو سقف الدين ولماذا تم إنشاؤه؟

سقف الدين، المعروف أيضًا باسم حد الدين، هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضها حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها القانونية وتشمل هذه الالتزامات تمويل أشياء مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ورواتب العسكريين والفوائد على الدين الوطني واسترداد الضرائب، وفقا لمجلة التايم الأمريكية.

ويشير حد الدين إلى السقف الذي فرضه الكونجرس في عام 1917 والذي يحدد الحد الأقصى لمبلغ الديون المستحقة التي يمكن أن تتحملها الولايات المتحدة وتم وضع الحد الأول للديون لمنح الخزانة استقلالية بشأن الاقتراض من خلال السماح لها بإصدار الديون حتى السقف دون موافقة الكونجرس، مما يسهل تمويل جهود التعبئة في الحرب العالمية الأولى - الاقتراض بزيادات أصغر

