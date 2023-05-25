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اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس 25-5-2023

الدولار،فيتو
الدولار،فيتو

سعر الدولار في مصر، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس 25-5-2023.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كالآتي: 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في مصر بمصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.       

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.  

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سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد

سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB 

وسجل سعر الدولار في مصر الآن في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار، فيتو

وقال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي إن الجنيه المصري يشهد تحسنًا في قيمته أمام باقي العملات خاصة الدولار الأمريكي، وبالتالي فإنه إذا جاز لنا التعرف على أهم أسباب التوقعات بعدم تعويم الجنيه المصري فضلًا عن ارتفاع قيمته بالعقود الآجلة.

وأشار إلى أنه من أهم هذه الأسباب هو التحسن المرتقب في قيمة  الجنيه خاصة مع استمرار المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد المصري وعلى رأسها المحافظة على تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع رغم الأزمات العالمية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على مشاكل عالمية متداخلة ومركبة مع بعضها البعض على رأسها التضخم غير المسبوق عالميا.

أزمة التضخم 

وأكد رزق في تصريحات خاص لـ"فيتو" أن التضخم وصل إلى أكثر من 108% في الأرجنتين كما تعاني المملكة المتحدة منه حاليًّا بصورة لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية وغيرها من الدول العالمية وتداخل مع التضخم العالي تقلص سلاسل التوريد العالمية بصورة مخيفة تهدد الأمن الغذائي العالمي وتهدد حياة أكثر من 8 مليارات نسمة على كوكب الأرض.

وتابع: تزامن معها أزمة الطاقة العالمية التي تسببت في زيادة معدلات الأسعار واختناق سلاسل التوريد مع ظهور المشكلة الرابعة وهي الآثار البيئية الضارة التي تعصف بمستقبل التنمية على كوكب الأرض.

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