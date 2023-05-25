حادث عارض أم محاولة اغتيال؟.. رعب في مقر حكومة بريطانيا بعد اصطدام سيارة بالأبواب (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية، أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، كان متواجدا داخل مقر الحكومة في 10 داوننج ستريت عند اصطدام سيارة ببوابة المبنى.



الشرطة البريطانية تبدأ التحقيق في حادث رئاسة الوزراء

وقالت الشرطة البريطانية، إن التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات اصطدام سيارة ببوابة مقر رئيس الوزراء في لندن، مشيرة إلى أنها فرضت طوقا أمنيا حول المقر.



ويأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن سيارة اصطدمت بـمقر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وقامت الشرطة باعتقال قائدها.



وفي السياق ذاته شهدت مدينة كارديف عاصمة ويلز، أحداث شغب بين الشرطة وعدد من المواطنين، بسبب حادث مروري.

سيارة تقتحم مقر رئيس وزراء بريطانيا، فيتو

وقالت تقارير إعلامية، إن النار اشتعلت في سيارتين على الأقل وتعرضت قوات الشرطة للرشق بالحجارة بعد حادث مروري في كارديف عاصمة ويلز، تحول إلى ما وصفه المسئولون بـ”الفوضى على نطاق واسع”.

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رشق الشرطة البريطانية بالحجارة

وانتقلت الشرطة على الفور إلى موقع الحادث على طريق سنودن في منطقة إيلي وأظهرت المشاهد التي تم بثها مباشرة على موقع يوتيوب عشرات الأشخاص، الكثير منهم يرتدون أغطية رأس أو أقنعة تزلج، وهم يتجولون، بينما قام آخرون برشق وإطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة التي ارتدت دروع مكافحة الشغب.



وحثت شرطة جنوب ويلز الأفراد على مغادرة المنطقة ونشرت تغريدة قالت فيها” هناك الآن عدد كبير من الضباط يعملون على تهدئة الاضطرابات المستمرة في مكان الحادث”.



ومن جانبها قالت الشرطة في البيان الصادر عنها إن قوات الطوارئ لا تزال في مكان الحادث وأكدت ضرورة ابتعاد المواطنين عن المنطقة. وأضافت الشرطة” يرجى تجنب التكهنات - سنوافيكم بأحدث التطورات في أسرع وقت ممكن - يجب أن تكون جميع تحديثاتنا واقعية”.



توتر بين الشرطة والمتظاهرين فى ويلز

ونشرت شرطة جنوب ويلز تحديثا آخر أكد أن الضباط لا زالوا في مكان الحادث لمواجهة” الفوضى واسعة النطاق”، وحثت المواطنين مجددا على مغادرة المنطقة.

اشتعلت النيران وسمع أزيز مروحية تحلق في سماء المنطقة. وقبل منتصف الليل بقليل، اشتعلت النيران في سيارة واحترقت، فيما انقلبت سيارة ثانية واشتعلت فيها النيران.

كما نشرت الشرطة تغريدة أعلنت فيها اعتقال عدد من مثيري الشغب.وقال أحد قادة الشرطة في مكان الحادث إن مثيري الشغب شككوا في كون أحد الأفراد ضابطا متخفيا وقاموا بمهاجمته.

وشوهدت الشرطة، بما في ذلك جنود على ظهور الخيل، خارج مركز شرطة إيلي في يوم الثلاثاء بعد تلميحات حول احتمال استهدافها.



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