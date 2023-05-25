سيارة تصطدم بمقر رئيس وزراء بريطانيا وتحرك عاجل من الشرطة

ذكرت الشرطة البريطانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها اعتقلت شخصا بعدما صدمت سيارته بوابات مقر رئيس الوزراء، ريشي سوناك.



أعمال شغب في بريطانيا

ويأتي ذلك بعدما شهدت مدينة كارديف عاصمة ويلز، أحداث شغب بين الشرطة وعدد من المواطنين، بسبب حادث مروري.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن النار اشتعلت في سيارتين على الأقل وتعرضت قوات الشرطة للرشق بالحجارة بعد حادث مروري في كارديف عاصمة ويلز، تحول إلى ما وصفه المسئولون بـ”الفوضى على نطاق واسع”.

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رشق الشرطة البريطانية بالحجارة

وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى موقع الحادث على طريق سنودن في منطقة إيلي وأظهرت المشاهد التي تم بثها مباشرة على موقع يوتيوب عشرات الأشخاص، الكثير منهم يرتدون أغطية رأس أو أقنعة تزلج، وهم يتجولون، بينما قام آخرون برشق وإطلاق الألعاب النارية على قوات الشرطة التي ارتدت دروع مكافحة الشغب.

وحثت شرطة جنوب ويلز الأفراد على مغادرة المنطقة ونشرت تغريدة قالت فيها” هناك الآن عدد كبير من الضباط يعملون على تهدئة الاضطرابات المستمرة في مكان الحادث”.



ومن جانبها قالت الشرطة في البيان الصادر عنها إن قوات الطوارئ لا تزال في مكان الحادث وأكدت ضرورة ابتعاد المواطنين عن المنطقة. وأضافت الشرطة” يرجى تجنب التكهنات - سنوافيكم بأحدث التطورات في أسرع وقت ممكن - يجب أن تكون جميع تحديثاتنا واقعية”.

توتر بين الشرطة والمتظاهرين فى ويلز

ونشرت شرطة جنوب ويلز تحديثا آخر أكد أن الضباط لا زالوا في مكان الحادث لمواجهة” الفوضى واسعة النطاق”، وحثت المواطنين مجددا على مغادرة المنطقة.

اشتعلت النيران وسمع أزيز مروحية تحلق في سماء المنطقة. وقبل منتصف الليل بقليل، اشتعلت النيران في سيارة واحترقت، فيما انقلبت سيارة ثانية واشتعلت فيها النيران.

كما نشرت الشرطة تغريدة أعلنت فيها اعتقال عدد من مثيري الشغب.وقال أحد قادة الشرطة في مكان الحادث إن مثيري الشغب شككوا في كون أحد الأفراد ضابطا متخفيا وقاموا بمهاجمته.

وشوهدت الشرطة، بما في ذلك جنود على ظهور الخيل، خارج مركز شرطة إيلي في يوم الثلاثاء بعد تلميحات حول احتمال استهدافها.



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