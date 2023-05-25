أحمد فؤاد بغدودة، استقبلت اليوم الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، فؤاد بغدودة، والد لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ناقشت معه تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصري وغيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة، وقد أبدى السيد فؤاد سعادته وامتنانه للسيد رئيس الجمهورية وتقديره للرعاية التي سيتم تقديمها إلى نجله.

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

السيسي يتدخل لحل أزمة لاعب المصارعة

هروب لاعب المصارعة، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة الهارب.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن دعوة اللاعب لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة بتوجيهات من الرئيس السيسي.

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يذكر أن الوسط الرياضي شهد أزمة قوية، مؤخرًا، بسبب هروب المصارع أحمد بغدودة، لاعب منتخب المصارعة، من بعثة المنتخب أثناء تواجده في تونس، للمشاركة في البطولة الأفريقية.

بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقالت الأكاديمية عبر حسابها بموقع فيس بوك: “بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة”.

رسالة ساويرس للاعب المصارعة الهارب أحمد بغدودة

فيما بعث رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة للاعب المصارعة المصري الهارب أحمد بغدودة، طالبه بالعودة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيقوم بإصلاح كل ما يضايق اللاعب حال عودته إلى مصر.

هروب المصارع أحمد بغدودة، دفع رجل الأعمال لتوجيه رسالة للمصارع، أكد فيها أن مصر تحتاج إلى أبنائها، خاصة أن الوسط الرياضي شهد أزمة بسبب واقعة هروب أحمد بغدودة، لاعب منتخب المصارعة، من بعثة المنتخب المصري المشارك في البطولة الإفريقية في تونس.

تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة الهارب، وذلك بعدما أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن دعوة اللاعب لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة بتوجيهات من الرئيس السيسي.

يذكر أن الوسط الرياضي شهد أزمة قوية، مؤخرًا، بسبب هروب المصارع أحمد بغدودة، لاعب منتخب المصارعة، من بعثة المنتخب أثناء تواجده في تونس، للمشاركة في البطولة الأفريقية.

بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقالت الأكاديمية عبر حسابها بموقع فيس بوك: “بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة”.

فيما بعث رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة للاعب المصارعة المصري الهارب أحمد بغدودة، طالبه بالعودة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيقوم بإصلاح كل ما يضايق اللاعب حال عودته إلى مصر.

رسالة ساويرس للاعب المصارعة الهارب أحمد بغدودة

هروب المصارع أحمد بغدودة، دفع رجل الأعمال لتوجيه رسالة للمصارع، أكد فيها أن مصر تحتاج إلى أبنائها، خاصة أن الوسط الرياضي شهد أزمة بسبب واقعة هروب أحمد بغدودة، لاعب منتخب المصارعة، من بعثة المنتخب المصري المشارك في البطولة الإفريقية في تونس.

ووجه المهندس نجيب ساويرس رسالة للمصارع أحمد بغدودة قال فيها: «ارجع وأنا هصلح كل اللي ضايقك... احنا ولاد بلدك عايزينك».

دش ساخن لرئيس اتحاد المصارعة

بينما تواجد اللواء عصام نوار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة في مقر وزارة الشباب والرياضة اليوم، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة، خلال مشاركة المنتخب في البطولة الأفريقية بتونس.

وعلمت “فيتو”، أن رئيس اتحاد المصارعة تلقى لوم شديد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة في واقعة هروب اللاعب، وأن المبررات التي عددها رئيس الاتحاد لم تشفع له.

واتهم مسئولو وزارة الشباب والرياضة رئيس اتحاد المصارعة بالتسبب في هروب اللاعب من معسكر المنتخب في تونس، وأن التساهل في الإجراءات الإدارية وأهمها سحب جوازات السفر من اللاعبين كان سببا رئيسيا في حدوث الواقعة.