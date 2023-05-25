الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

المدير التنفيذي للأكاديمية
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية تستقبل والد أحمد فؤاد

أحمد فؤاد بغدودة، استقبلت اليوم الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، فؤاد بغدودة، والد لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث ناقشت معه تفاصيل برنامج الرعاية المقدم للبطل المصري وغيره من الأبطال المصريين بالألعاب المختلفة، وقد أبدى السيد فؤاد سعادته وامتنانه للسيد رئيس الجمهورية وتقديره للرعاية التي سيتم تقديمها إلى نجله.

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة
المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة

السيسي يتدخل لحل أزمة لاعب المصارعة

هروب لاعب المصارعة، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة الهارب. 

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن دعوة اللاعب لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة بتوجيهات من الرئيس السيسي.

 

-إعلانات-

يذكر أن الوسط الرياضي شهد أزمة قوية، مؤخرًا، بسبب هروب المصارع أحمد بغدودة، لاعب منتخب المصارعة، من بعثة المنتخب أثناء تواجده في تونس، للمشاركة في البطولة الأفريقية.

 

بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقالت الأكاديمية عبر حسابها بموقع فيس بوك: “بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة  أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة”.

 

رسالة ساويرس للاعب المصارعة الهارب أحمد بغدودة

فيما بعث رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة للاعب المصارعة المصري الهارب أحمد بغدودة، طالبه بالعودة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيقوم بإصلاح كل ما يضايق اللاعب حال عودته إلى مصر.

 

هروب المصارع أحمد بغدودة، دفع رجل الأعمال لتوجيه رسالة للمصارع، أكد فيها أن مصر تحتاج إلى أبنائها، خاصة أن الوسط الرياضي شهد أزمة بسبب واقعة هروب أحمد بغدودة، لاعب منتخب المصارعة، من بعثة المنتخب المصري المشارك في البطولة الإفريقية في تونس.

 

 تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة الهارب، وذلك بعدما أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن دعوة اللاعب لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة بتوجيهات من الرئيس السيسي.

 

يذكر أن الوسط الرياضي شهد أزمة قوية، مؤخرًا، بسبب هروب المصارع أحمد بغدودة، لاعب منتخب المصارعة، من بعثة المنتخب أثناء تواجده في تونس، للمشاركة في البطولة الأفريقية.

 

بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقالت الأكاديمية عبر حسابها بموقع فيس بوك: “بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة  أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة”.

 

فيما بعث رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، رسالة للاعب المصارعة المصري الهارب أحمد بغدودة، طالبه بالعودة إلى مصر مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيقوم بإصلاح كل ما يضايق اللاعب حال عودته إلى مصر.

 

رسالة ساويرس للاعب المصارعة الهارب أحمد بغدودة

هروب المصارع أحمد بغدودة، دفع رجل الأعمال لتوجيه رسالة للمصارع، أكد فيها أن مصر تحتاج إلى أبنائها، خاصة أن الوسط الرياضي شهد أزمة بسبب واقعة هروب أحمد بغدودة، لاعب منتخب المصارعة، من بعثة المنتخب المصري المشارك في البطولة الإفريقية في تونس.

 

ووجه المهندس نجيب ساويرس رسالة للمصارع أحمد بغدودة قال فيها: «ارجع وأنا هصلح كل اللي ضايقك... احنا ولاد بلدك عايزينك». 

 

دش ساخن لرئيس اتحاد المصارعة

بينما تواجد اللواء عصام نوار رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة في مقر وزارة الشباب والرياضة اليوم، لتوضيح بعض الأمور الخاصة بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة، خلال مشاركة المنتخب في البطولة الأفريقية بتونس.

 

وعلمت “فيتو”، أن رئيس اتحاد المصارعة تلقى لوم شديد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة في واقعة هروب اللاعب، وأن المبررات التي عددها رئيس الاتحاد لم تشفع له.

 

واتهم مسئولو وزارة الشباب والرياضة رئيس اتحاد المصارعة بالتسبب في هروب اللاعب من معسكر المنتخب في تونس، وأن التساهل في الإجراءات الإدارية وأهمها سحب جوازات السفر من اللاعبين كان سببا رئيسيا في حدوث الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة الهارب أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة بطل المصارعة بغدودة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب والد لاعب المصارعة المصري

مواد متعلقة

الهروب الكبير، المصارع بغدودة يفتح الملف الشائك، علماء وأطباء يقطعون تذاكر بلا عودة، ولماذا أصبحت الحكومة طاردة للاستثمارات؟

بعد هروب بغدودة.. رسالة عاجلة من إيهاب عبد الرحمن بطل مصر لألعاب القوى

بعد تدخل السيسي، والد أحمد بغدودة يوجه رسالة لابنه على الهواء (فيديو)

من الهروب إلى دعم الرئيس.. هل يعود لاعب المصارعة أحمد بغدودة لمصر؟

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

رابطة الأندية توقع عقوبات على محمود علاء ونادي الاتحاد السكندري

شاهد أوسوريو وجهازه المعاون في المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور بالزمالك

سعر جرام الذهب، 30 جنيها تراجعا في المعدن الأصفر داخل الأسواق بختام تعاملات اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية