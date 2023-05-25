الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة تفتتح معرضا لدعم وتسويق منتجات الشباب بجامعة القاهرة

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة تفتتح معرض دعم منتجات الشباب، فيتو

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة منذ قليل معرضًا لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة ويستمر على مدار يومين. 


مشاركة ٣٥ عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية
 

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعرض يقام بمشاركة ٣٥ عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، ويأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة. 
 

وأكد راشد أن المعرض لن يكون مقتصرًا على أعضاء النادى، موضحا أنه سيكون مفتوحا أمام الجمهور من خارج النادى لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والعارضين.

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تنظيم معرض لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة
 

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

 

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