محمد بن راشد: تطوير ومضاعفة مساحة شواطئ دبي العامة 400%

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، خطة دبي الحضرية التي تهدف إلى تطوير ومضاعفة أطوال الشواطئ العامة 400% بحلول 2040، وزيادة مساحتها من 21 كم حاليًّا إلى 105 كم ورفع نسبة الخدمات 300% على الشواطئ العامة بحلول 2025.

وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد: «أطلقنا أول خطة حضرية في دبي عام 1960، التطوير في دبي مستمر ولا نزال في البداية، وسنواصل تقديم أفضل مستوى حياة للأفراد والعائلات في الخدمات والمشاريع عالميًّا».

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شواطئ دبي

وذكر حاكم دبي أن المشاريع الحضرية الجديدة ستضيف إلى الإبهار المتجدد في الإمارة، وستدعم أجندتنا الاقتصادية والسياحية للعقد المقبل، وستبقى دبي تنافس نفسها لتكون المكان الأمثل للزوار والمقيمين.

وقال: «إن هدفنا تعزيز المكانة الريادية التي حققتها دبي بوصفها واحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها تطورًا، وسنظل نحافظ على تفرُّد دبي، واسم دبي المرتبط بالنجاح واللا مستحيل».

أول مسجد مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم

من ناحية أخرى، تشتهر دبي بالهندسة المعمارية المبتكرة والإنشاءات الرائدة وهي الآن مستعدة لإضافة آخر ابتكاراتها إلى قائمتها: أول مسجد مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في العالم حيث سيتم تنفيذ المشروع من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (IACAD) ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام 2025.

وسيقع المسجد في دبي أحد أقدم الأحياء في الإمارة وستبلغ مساحته 2000 متر مربع ويسع نحو 600 مصل بمجرد اكتماله.

سيحدث استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ثورة في طريقة بناء المسجد، حيث تستغرق عملية البناء ما مجموعة عامين وفقًا لتقرير صادر عن "Trade Arabia".

وسيستغرق هيكل المبنى حوالي أربعة أشهر لإكماله باستخدام طابعة روبوتية ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى 12 شهرًا أخرى لتلائمه بالكامل مع المرافق المناسبة.

مميزات الطباعة ثلاثية الأبعاد

وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية للطباعة ثلاثية الأبعاد في أنها تقلل بشكل كبير من كمية نفايات مواد البناء الناتجة أثناء عملية البناء بالإضافة إلى ذلك تعتبر هذه الطريقة صديقة للبيئة أكثر من طرق البناء التقليدية.

سيستخدم بناء المسجد مزيجًا من المواد الخام والخرسانة المعدة خصيصًا وسيساعد هذا المزيج على ضمان متانة المسجد وطول عمره مع ضمان بناء لمدة 30 عامًا على الرغم من أن تكلفة بناء المسجد ستزيد بنسبة 30٪ تقريبًا عن الطرق التقليدية نظرًا لطبيعته الرائدة إلا أن التكلفة ستكون مماثلة للطرق التقليدية في المستقبل.

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة إلى الأمام لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطبيقها في البناء سيمكن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد من إنشاء تصميمات أكثر تعقيدًا كان من الصعب تحقيقها باستخدام طرق البناء التقليدية.

كما أنه يتيح أوقات بناء أسرع ودقة أكبر، مما يمكن أن يساعد في تقليل احتمالية حدوث أخطاء أثناء عملية البناء.

علاوة على ذلك يمكن أن تساعد استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أيضًا في تقليل تكاليف العمالة حيث يتطلب الأمر عددًا أقل من العمال لتشغيل الطابعة مقارنة بأساليب البناء التقليدية ويمكن أن يساعد ذلك في جعل البناء أكثر سهولة وبأسعار معقولة ولا سيما في المناطق التي تعاني من نقص العمالة الماهرة.



بالإضافة إلى فوائده العملية يعد المسجد المطبوع ثلاثي الأبعاد في دبي مهمًا أيضًا من منظور ثقافي فالمسجد هو رمز للدين الإسلامي وبنائه باستخدام أحدث التقنيات يسلط الضوء على أهمية تحديث الممارسات التقليدية مع الحفاظ على التراث الثقافي.

ويعد المشروع أيضًا شهادة على التزام دبي بالابتكار والتقدم حيث تواصل دفع حدود ما هو ممكن في البناء والهندسة المعمارية.

والجدير بالذكر أن المشروع أثار بالفعل اهتمامًا كبيرًا من جميع أنحاء العالم حيث أشاد به العديد من الخبراء باعتباره إنجازًا رائدًا ومن المتوقع أن يصبح المسجد وجهة شهيرة للسياح والزوار مما يبرز التزام دبي بالابتكار والتقدم.