الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وفد من البنك الدولي ووزارة الإسكان يتفقد الأعمال الجارية بمحطة معالجة صرف صحي ظفر

وفد من البنك الدولي
وفد من البنك الدولي بمحطة معالجة صرف صحي

استقبل مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ وفدًا من البنك الدولي، ووزارة الإسكان، واستشاريي وزارة الإسكان، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات الصرف الصحي ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بالدقهلية، وذلك بحضور ممثلي إدارة البنك الدولي بالشركة، وعدد من القيادات.

وقد تضمنت الزيارة متابعة الأعمال الجارية بمحطة معالجة صرف صحي ظفر بمركز تمي الأمديد، والتي ينفذها تحالف شركة محمد عبد المحسن الخرافي، وشركة إيماك للمقاولات، بطاقة تصميمية 9000 م3/يوم، وبتكلفة إجمالية حوالي 170 مليون جنيه، لخدمة 7 قرى (ظفر – البيضا – الصفا – منشأة السلام – منشأة الغربى – السعودية – تاج العز)، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع متضمن المحطة والقرى، أكثر من 610 مليون جنيه.

-إعلانات-

هذا وقد تم تقديم عرض تقديمي عن المحطة، وتلى ذلك زيارة للمحطة، وأشاد الوفد بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والجدول الزمني للتنفيذ، ومعايير الجودة.

ويذكر أن البرنامج يهدف إلى توفير خدمة متكاملة للصرف الصحي للقرى المستهدف خدمتها بالصرف الصحي بطريقة آمنة، وكذلك المحافظة على الصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث؛ حيث يستهدف حوالي 710 ألف نسمة بالقرى التى تعانى من درجات عالية من التلوث بمحافظة الدقهلية، ويبلغ عدد القري التي ستستفاد من المشروع ما يقرب من 100 قرية بمراكز (ميت غمر – أجا – السنبلاوين – تمي الامديد – المنزلة – الجمالية – منية النصر – دكرنس) وتقدر تكلفة تلك المشروعات بالبرنامج بمحافظة الدقهلية بأكثر من 6.5 مليار جنيه.

الصيدلة في صحة الدقهلية تنظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي

تحرير 156 محضر مخالفات تموينية في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاعمال الجارية البنك الدولي الجدول الزمني السلامة والصحة المهنية الصرف الصحي بالدقهلية بمحافظة الدقهلية خدمات الصرف الصحي المستدامة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

قرض الـ3 مليارات دولار، سر تأخر صندوق النقد الدولي في صرف الشريحة الثانية لمصر

تعرف علي قيمة شراء شهادات استثمار البنك الأهلي ودورية صرف العائد

محطة صرف شها تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M في الدقهلية

قرار عاجل للحكومة بشأن استكمال إجراءات صرف تعويضات أهالي النوبة

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

رابطة الأندية توقع عقوبات على محمود علاء ونادي الاتحاد السكندري

شاهد أوسوريو وجهازه المعاون في المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور بالزمالك

سعر جرام الذهب، 30 جنيها تراجعا في المعدن الأصفر داخل الأسواق بختام تعاملات اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية