وفد من البنك الدولي ووزارة الإسكان يتفقد الأعمال الجارية بمحطة معالجة صرف صحي ظفر

استقبل مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ وفدًا من البنك الدولي، ووزارة الإسكان، واستشاريي وزارة الإسكان، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات الصرف الصحي ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بالدقهلية، وذلك بحضور ممثلي إدارة البنك الدولي بالشركة، وعدد من القيادات.

وقد تضمنت الزيارة متابعة الأعمال الجارية بمحطة معالجة صرف صحي ظفر بمركز تمي الأمديد، والتي ينفذها تحالف شركة محمد عبد المحسن الخرافي، وشركة إيماك للمقاولات، بطاقة تصميمية 9000 م3/يوم، وبتكلفة إجمالية حوالي 170 مليون جنيه، لخدمة 7 قرى (ظفر – البيضا – الصفا – منشأة السلام – منشأة الغربى – السعودية – تاج العز)، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع متضمن المحطة والقرى، أكثر من 610 مليون جنيه.

-إعلانات-

هذا وقد تم تقديم عرض تقديمي عن المحطة، وتلى ذلك زيارة للمحطة، وأشاد الوفد بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، والجدول الزمني للتنفيذ، ومعايير الجودة.

ويذكر أن البرنامج يهدف إلى توفير خدمة متكاملة للصرف الصحي للقرى المستهدف خدمتها بالصرف الصحي بطريقة آمنة، وكذلك المحافظة على الصحة العامة، وحماية البيئة من التلوث؛ حيث يستهدف حوالي 710 ألف نسمة بالقرى التى تعانى من درجات عالية من التلوث بمحافظة الدقهلية، ويبلغ عدد القري التي ستستفاد من المشروع ما يقرب من 100 قرية بمراكز (ميت غمر – أجا – السنبلاوين – تمي الامديد – المنزلة – الجمالية – منية النصر – دكرنس) وتقدر تكلفة تلك المشروعات بالبرنامج بمحافظة الدقهلية بأكثر من 6.5 مليار جنيه.