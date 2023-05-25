تضامن الفيوم: إعادة إعمار 25 منزلا للأسر الفقيرة بقريتي اللاهون والوابور

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، حمدية شعبان، إن إحدى المؤسسات الخيرية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، انتهت من اعادة اعمار 25 منزلا فى قرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم، وقرية الوابور التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

الحرص على دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأكدت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أن إعادة إعمار منازل الأسر الأولى بالرعاية ضمن إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، حتى تتمكن هذه الفئة من تحسين مستوي معيشتها، في إطار خطة التمكين الاقتصادي للأسر الأولي بالرعاية، والفئات المهمشة.

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دور منظمات المجتمع المدني في التنمية

واشتدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لمحافظة الفيوم، بالدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، وتوفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تساعد في رفع مستوي دخل تلفئات المستهدفة.

إعمار شامل للمنازل المستهدفة

وأضافت وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الاعمار شمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش وعمل المحارة والدهان وتركيب السيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك، موضحًا أن الهدف من إعادة إعمار المنازل بالفيوم هو تحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم وتوفير مسكنًا مناسب وآمن لهم.

مشروعات اعمار سابقة

ولفتت وكيل وزارة التضامن الي ان مشروع اغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته المؤسسة الشريكة قبل سنوات من الآن من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكه فى هذه القرى وإن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة اعداد القرى التى نجحت فى تنميتها حتى الآن ويتجاوزعددها 850 قربة موزعة فى محافظات الجمهورية المختلفة، وقد نفذت منذ بدء العمل إلى الآن إعادة إعمار 32 ألف منزل، وبتسليم أثاث منزلي بالأجهزة الكهربائية والمفروشات لـ4059 منزل بمحافظات الجمهورية المختلفة.

يذكر أن مديرية التضامن بمحافظة الفيوم، تقدم للأسر الأولى بالرعاية خدمات تطوير المنازل وإعادة اعمارها، وخدمات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، والقوافل الطبية على مدار العام لوصول الخدمة الصحية الي كل قرية ومجع، بالإضافة إلي تجهيز العرائيس اليتيمات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

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