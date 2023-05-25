أطلقت وزارة الشباب والرياضة، منافسات دور الـ8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة المركزية لتنمية الشباب "مكتب قادرون باختلاف"، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ومن جانبه، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن دوريات ذوي الإعاقة السمعية في كرة القدم والسلة من الأنشطة التي نحرص على دعمها بشكل كامل، ونسعى إلى التوسع في كافة الأنشطة التي تخدم ذوي الهمم في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم.

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انطلاق منافسات دور الـ8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، فيتو

يهدف إقامة دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، على غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.

انطلاق منافسات دور الـ8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، فيتو

وتم تقسيم الفرق المتأهلة الي دور الـ 8 إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولي محافظات "القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة"، وضمت المجموعة الثانية محافظات "بني سويف، القاهرة، بور سعيد، كفر الشيخ"، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة الي دور الأربعة حيث يقام بنظام خروج المغلوب.

وتتشكل اللجنة المنظمة للبطولة من الدكتور هشام أحمد على رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، وأميره على، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كلا من محمود إبراهيم، وخالد أحمد، وحسام عبد المنعم، وأحمد محمود على، وآلاء خالد، وأحمد محمود فهمي.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثالثة من الدوري شارك فيها 19 محافظة، وتم تقسيم المحافظات إلى ٤ مجموعات ضمت كل مجموعة ٥ منتخبات، ماعدا المجموعة الأولى، والتي ضمت ٤ محافظات (القليوبية، المنوفية، بورسعيد، الأقصر).

وضمت المجموعة الثانية محافظات (بني سويف، الاسكندرية، السويس، دمياط، الوادي الجديد)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (القاهرة، المنيا، البحيرة، قنا، شمال سيناء).

من ناحية أخرى، أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات.

ويتم ذلك من خلال تقديم عدد من التدريبات والفعاليات للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية لتبني ودعم الكيانات الشبابية والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابية تخدم الشباب في كل المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الشباب وتمكينهم في شتي المجالات.

مواعيد مبادرة رواد تحيا مصر للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مواعيد وأماكن تدريبات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية والتي جاءت كالتالي:

• القاهرة:

- يوم 30 مايو: مركز شباب السيدة زينب

- يوم 31 مايو: مركز شباب حلمية الزيتون

• الدقهلية:

- يوم 29 مايو: التنمية الشبابية بإستاد المنصورة

- يوم 30 مايو: نادي الحوار الرياضي

• كفر الشيخ:

- يوم 28 مايو: مركز شباب كفر الشيخ

• البحيرة:

- يوم 28 مايو: مركز شباب قرية 6 أكتوبر

• الشرقية:

- يوم 28 مايو: مركز شباب كفر الحصر



• الفيوم:

- يوم 31 مايو: قاعة مديرية الشباب والرياضة

• قنا:

- يوم 28 مايو: مدينة قنا

• السويس:

- يوم 1 يونيو: مركز شباب فيصل