القاهرة تعدل استخدام قطعة أرض من سكني لكنيسة بمدينة نصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 116 (تابع)، الصادر في 25 مايو 2023، قرار محافظة القاهرة مديرية الإسكان والمرافق، رقم ٣٣٥٩ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (٢٢) بلوك ١٢٥ المنطقة السادسة، حى شرق مدينة نصر من سكنى إلى كنيسة (للصلاة فقط).

قرار محافظة القاهرة بتحويل سكن لكنيسة

وجاء في قرار محافظة القاهرة الموافقة على تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (٢٢) بلوك ١٢٥ المنطقة السادسة، حى شرق مدينة نصر من سكنى إلى كنيسة (للصلاة فقط) مع التزام المالك بالآتي:

١ -الالتزام بأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذيـة وتعـديلاتها، والقرارات والقوانين المعدلة لها والقرارات الخاصة بالجراجات.



٢- الالتــزام بــأى اشــتراطات تخــص أی جهــة مــن الجهــات المعنيــة بالدراسة (الإدارة العامة للمرور - جهاز هندسة وتخطيط المرور.....) وتنفيذها قبـل صرف التراخيص.

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اشتراطات تحويل السكن لكنيسة

٣ -الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها قبل استصدار التراخيص.



٤ -الالتزام بتحمل أی مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعـديل دون أدنـى مسئولية على محافظة القاهرة.



٥ -الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المعتمـدة بتـاريخ ٣١/٣/٢٠٢١ من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.



٦ -الالتزام بما ورد بكتاب المجلس التنفيذي المشار إليه، وذلك بالالتزام بالغرض المطلوب من أجله التعديل (للصلاة فقط) بدون إضافة أى أنشطة أخرى.



٧- الالتزام بالاشتراطات البنائية الخاصة بالكنائس.



٨ -الالتزام بسداد مقابل التحسين إن وجد.



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