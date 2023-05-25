الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء: لم يصدر قرارا بوقف الإزالات بمنطقة ميناء العريش البحري

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم الخميس أنه لم يصدر حتى الآن  من المحكمة حكم بوقف الإزالة بمنطقه الميناء ولكنه حكم بانتداب خبير ولم تنظر المحكمة من الأساس فى قرار وقف الإزالة وقرار الخبير وقرار استشاري.

وأكد المحافظ أن  50 % من المواطنين من  سكان منطقة الميناء المستفيدين من أرض  التقسيمات بدأوا فى استلام أراضيهم  بالتقسيمات تمهيدا للبناء عليها وهى أراضى متخللات مرافقها من مياه وكهرباء وغاز قريبة جدا منها وسيتم تضمين طريق الريسة الجنوبى ضمن خطة  الطرق لخدمة المنطقة.
 

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كما تم اعتماد الرخص القديمة  لمواطنى حى الميناء برسم هندسى جديد وتم إعفاء المواطنين بحى  الميناء من دفع رسوم توصيل المرافق من الكهرباء والمياة والغاز.

 

ومبادرة  تخفيض أسعار مواد البناء لسكان حى الميناء تشمل جميع المستفيدين سواء كان البناء داخل او خارج  تقسيمات المحافظة وتضم أكبر تجار مواد البناء بمدينة العريش بدون أى مكسب والكارت يشمل أسماء التجار المشتركين في المبادرة وعلى الوجة الآخر من الكارت اسم المواطن  المستفيد والتاجر الذى تم التعامل معة.
 

وأعلن أنه بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون اراضى بعقود خضراء أو تقسيم  داخل  منطقة الميناء تم حصرهم بدقة وتقدير مبالغهم وسيتم الصرف لهم بمجرد الإنتهاء من تعويضات  المبانى والمشكله  هى للمباني المقامة بدون ترخيص وعددهم كبير والمشكله  الأخرى تخص الأراضي  بعقود  عرفية ولم يتم البناء عليها ومن بنى على أرض بدون ترخيص يتم محاسبته عن المبانى  فقط وتركيزنا الأساسي حاليا فى صرف التعويضات على المبانى.

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وأعلن المحافظ فى اطار التسهيلات التى قدمت لسكان حى الميناء خاصة من الموظفين وافقنا وبناء على طلبهم على إلغاء انتدابهم  أو نقلهم إلى محافظاتهم بناءا على طلب شخصى منهم ونلبى أى مطالب للمواطنين طالما كانت هذة المطالب عادلة  وتحقق مصلحة المواطن.

 

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