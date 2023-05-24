الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

محافظ جنوب سيناء سصادق على 52 نموذج 10 للتصالح على مخالفات البناء في نويبع

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،فيتو

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على  52 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع "نموذج 10" وذلك خلال عرض عادل مبروك نائب رئيس مدينة نويبع، بمكتب المحافظ  بمقر مبنى شرم الشيخ الجديد.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

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وأفاد نائب رئيس المدينة انه تم التصديق علي  84 قرار من قبل واليوم تم التصديق علي عدد 52 قرار للتصالح ليصبح  إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن 136 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي مدينة نويبع.
 

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

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ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

 

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