نفذت الإدارة المركزية للطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أحمد الشيخ، قوافل طبية في محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وزارة الشباب والرياضة تنفذ قوافل طبية في المحافظات

تأتي القوافل الطبية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن تطوير منظومة الطب الرياضى بالمحافظات.

الشباب والرياضة تنظم قافلة طبية بوحدة الطب الرياضى بشمال سيناء، فيتو

وتنفذ الإدارة العامة للشئون الطبية برئاسة دكتورة ناهد حجاج مدير ادارة الشئون الطبية قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء برئاسة ايهاب حسن عبد الوهاب مدير المديرية، بوحدة الطب الرياضى محافظة شمال سيناء وذلك بهدف تقديم اوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية فى تخصصات ( باطنة. عظام. قلب. تحليل. أسنان. عيون. توعية ثقافية ) كخدمة مجتمعية وذلك بمنطقة بئر العبد.

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الشباب والرياضة تنظم قافلة طبية بوحدة الطب الرياضى بشمال سيناء، فيتو

كما قامت الإدارة العامة للوحدات الطب الرياضى بمتابعة سير العمل بوحدة الطب الرياضى للاطئنان على سير عمل وحدة الطب الرياضى باستاد العريش وتفعيل دورها وتحسين آليات العمل بها.

الشباب والرياضة تنظم قافلة طبية بوحدة الطب الرياضى بشمال سيناء، فيتو

يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على تطوير وتجهيز كافة وحدات الطب الرياضى بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية على أعلى مستوى وبشكل دائم، بجانب توافر الكوادر الطبية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة. والتأكيد على أن مراكز الطب الرياضى التابعة للوزارة في مختلف المحافظات هي لكل الرياضيين.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء تحظى بأهمية استراتيجية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى رعاية أهالي سيناء ضمن اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية.

من ناحية أخرى، زارت لجنة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية في وزارة الشباب والرياضة، مراكز شباب القليوبية، لوضع خطة تكثيف الأنشطة الصيفية والاستعداد لموسم الانتخابات بمراكز الشباب والهيئات الشبابية التابعة.

زيارة لجنة وزارة الشباب والرياضة إلى محافظة القليوبية

بدأت الجولة الميدانية، بعقد رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الدكتور محمد عبد القادر، اجتماعًا مع ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الدكتور محمود الصبروط، ومديري الإدارات ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، ومديري إدارت التفتيش والهيئات والشؤون المالية والإدارة الهندسية وإدارة الشباب ومديري الإدارات الفرعية وممثلين للإدارات المعنية بقضايا ومشكلات مراكز الشباب.

لجنة وزارة الرياضة تتابع خطة تكثيف الأنشطة الصيفية بمراكز شباب القليوبية، فيتو

فى كلمته، أكد الدكتور محمد عبد القادر أن زيارته للقليوبية جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك بهدف الإستماع لمقترحات ومشاكل مراكز الشباب، وطرح عدد من مقترحات التطوير منها تعميم كود الإتاحة وزيادة عدد المراكز التخصصية بالمراكز مثل أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع والجوالة وأندية السكان، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة قضية نقص العمالة بمراكز الشباب والهيئات وسبل الاستفادة من طاقات الشباب المتطوع والمستفيدين من الخدمة العامة بمراكز الشباب لمواجهة نقص العاملين بالمراكز.

شملت الجولة زيارة عدد من مراكز شباب المحافظة منها مركز التنمية الشبابية بكفر شكر، مركز شباب ميت الدريج، مركز شباب كفر بطا، مركز شباب السادات، بهدف دراسة سير العمل بعدد من المشروعات الاستثمارية والتعرف على مشكلات مراكز الشباب ودراسة معوقاتها.