"الشباب" تطلق أولى الورش التدريبية من برنامج التعليم المدني بالتعاون مع اليونيسيف

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ''اليونيسف"، أولى فعاليات الورشة التدريبية من برنامج التعليم المدني لمرحلة لنشء، على مدار يومين، بمركز شباب حلمية الزيتون بالقاهرة، بمشاركة 50 طليعًا وطليعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة.

وينفذ البرنامج في مرحلته الأولي داخل 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء)، حيث من المقرر أن يصل البرنامج إلى 3 آلاف مشارك من النشء في الفئة العمرية من 12 لــ 18 عاما، والشباب في الفئة العمرية من 18 لــ 35 عاما داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات سالفة الذكر، مع دمج نسبة 30% من المشاركين من غير المصريين المقيمين في مصر.

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الشباب والرياضة تطلق أولي الورش التدريبية من برنامج التعليم المدني بالتعاون مع اليونيسيف، فيتو

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بكافة أنشتطها وبرامجها، منها برنامج التعليم المدني الذي يُعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا، نهجًا رائدًا تتصف به الوزارة لإعداد جيلًا واعيًا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع أن يحمل لواء وطنه إلى الأجيال القادمة، التركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.



ويتضمن البرنامج أيضًا:" دمج فكرة التعلم بالممارسة الفعلية لمحتوياته، ويقدم للمشاركين معلومات ويكسبهم مهارات حول المشاركة، المواطنة، التنمية، الدولة، والحقوق والمسئوليات" من خلال مجموعة من السادة مُنشطي التعليم المدني أعدتهم وزارة الشباب والرياضة يتمتعون بمهاراتهم المتميزة في إدارة ورش البرنامج والمحتوى المقدم.

من ناحية أخرى، نفذت الإدارة المركزية للطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أحمد الشيخ، قوافل طبية في محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وزارة الشباب والرياضة تنفذ قوافل طبية في المحافظات

تأتي القوافل الطبية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن تطوير منظومة الطب الرياضى بالمحافظات.

الشباب والرياضة تنظم قافلة طبية بوحدة الطب الرياضى بشمال سيناء، فيتو

وتنفذ الإدارة العامة للشئون الطبية برئاسة دكتورة ناهد حجاج مدير ادارة الشئون الطبية قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء برئاسة ايهاب حسن عبد الوهاب مدير المديرية، بوحدة الطب الرياضى محافظة شمال سيناء وذلك بهدف تقديم اوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية فى تخصصات ( باطنة. عظام. قلب. تحليل. أسنان. عيون. توعية ثقافية ) كخدمة مجتمعية وذلك بمنطقة بئر العبد.

الشباب والرياضة تنظم قافلة طبية بوحدة الطب الرياضى بشمال سيناء، فيتو

كما قامت الإدارة العامة للوحدات الطب الرياضى بمتابعة سير العمل بوحدة الطب الرياضى للاطئنان على سير عمل وحدة الطب الرياضى باستاد العريش وتفعيل دورها ونحسين اليات العمل بها.

يأتي ذلك فى اطار حرص الوزارة على تطوير وتجهيز كافة وحدات الطب الرياضى بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية على أعلى مستوى وبشكل دائم، بجانب توافر الكوادر الطبية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة. والتأكيد على أن مراكز الطب الرياضى التابعة للوزارة في مختلف المحافظات هي لكل الرياضيين.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء تحظى بأهمية استراتيجية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى رعاية أهالي سيناء ضمن اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية.